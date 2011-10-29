مکانیزه شدن مزارع کشاورزی جیرفت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم غنچه پور ضمن تاکید بر مکانیزه کردن مزارع کشاورزی توسط کشاورزان گفت: مکانیزه کردن مزارع علاوه بر کاهش هزینه ها نقش موثری در افزایش بهره وری دارد.

غنچه پور یکی از اهداف مکانیزاسیون را افزایش تولید و کسب سود بیشتر دانست و افزود: در همین رابطه کشاورزان باید با توجه به وضعیت فعلی امر مهم مکانیزاسیون را مورد توجه ویژه قرار دهند.

وی ابراز داشت: با مکانیزه کردن مزارع، تجهیز مزارع به سیستم های آبیاری نوین و نوسازی ماشین آلات مدرن کشاورزی می توان علاوه بر کاهش هزینه سطح زیر کشت تولید را نیز افزایش داد.

فرماندار جیرفت اظهار داشت: در نظر گرفتن سایر عوامل غیرماشینی مانند مسائل خاک شناسی، بهبود کیفیت آبیاری، اصلاح بذر، بهینه سازی عملیات نیز افزایش تولید محصول در واحد سطح را به همراه دارد.

وی اظهار داشت: استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی شامل مجموعه ای از علوم و فنون کاربردی شامل مطالعه، شناخت و به کارگیری انواع مختلف ماشین و ابزار نیروی محرک، در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت نقش موثری در افزایش تولید محصولات دارد.

غنچه پور، گفت: در بخش آبیاری تحت فشار بیش از 70 درصد هزینه ها را به صورت بلاعوض پرداخت می شود که کشاورزان باید ضمن استفاده از این فرصت، برای تجهیز مزارع خود به سیستم های آبیاری تحت فشار اقدام کنند.