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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

تسلیم رونوشت استوارنامه نخستین سفیر گینه بیسائو به وزیر امور خارجه

ژم جالو سفیرجدید گینه بیسائو درجمهوری اسلامی ایران صبح امروز شنبه در دیدار با علی اکبر صالحی وزیرامور خارجه رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن خوشامدگویی به سفیر جدید گینه بیسائو ابراز امیدوری کرد وی در ماموریت خود در جهت توسعه و گسترش بیش از پیش روابط بین دو کشور موفق باشد.

صالحی ضمن تاکید بر اینکه توسعه و گسترش روابط با کشورهای قاره آفریقا از جمله کشور گینه بیسائو یکی از اولویتهای مهم در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است، خاطر نشان کرد : کشورهای آفریقایی دارای ظرفیتها و زمینه های متعدد و متنوع برای همکاری  هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز دارای توانمندیهای بسیار خوبی برای همکاری با این کشورها از جمله گینه بیسائو می باشد و امیدواریم با حضور و پیگیری سفیر این کشور در تهران و همکاری و تعامل خوب با مسئولین ذیربط شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشیم و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجربیات و توانمندیهای خود را در مسیر توسعه و آبادانی و سازندگی در اختیار این کشور قرار دهد.

ژم جالو که نخستین سفیر مقیم کشور آفریقایی گینه بیسائو در تهران است نیز در این دیدار با تشکر و تقدیر از اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران به توسعه و گسترش روابط با کشورش تاکید کرد : ایران کشور ی بزرگ با تاریخ و تمدن  و فرهنگی عظیم است که دارای نقشی تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهان می باشد و روابط و همکاری خوبی نیز با کشورهای آفریقایی برقرار کرده است و مایه افتخار من است که بعنوان نخستین سفیر کشورم به ایران آمده ام.

سفیر جدید گینه بیسائو اطمینان داد که از همه توان خود در راستای اجرایی کردن توافقات و تفاهمات صورت گرفته فیمابین دو کشور بویژه توسعه روابط در عرصه های صنعتی و کشاورزی و آموزشی استفاده خواهد کرد و خواستار حمایت و مساعدت بیش از پیش جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شد.

کد مطلب 1446556

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