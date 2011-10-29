گرد و غبار جای باران در هوای اهواز را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ورود به دومین ماه فصل پائیز اهواز و شهرهای جنوبی استان خوزستان تاکنون رنگ باران را به خود ندیده اند این در حالیست که سایر شهرهای شمالی استان همانند مسجدسلیمان شاهد بارش فراوان باران و حتی تگرگ بوده اند.

شهرهای جنوبی خوزستان که هم اکنون شاهد گرد و غبار هستند گرمای شدیدی نیز دارند به گونه ای که اغلب مردم بعد از تنها یک هفته از خاموشی کولرهای مجبور شدند مجددا سیستمهای سرمایشی خود را روشن کنند.

در همین زمینه مدیر کل هوا‌شناسی خوزستان امروز از رگبار خفیف و رعد و برق برای ساعات آینده در استان خوزستان خبر داد و گفت: این احتمال بارش اندک باران نیز وجود دارد.

مسعود دهملایی اظهار کرد: امروز حاکمیت خط ناپایدار لایه میانی جو به همراه زبانه کم فشار جنوبی باعث تداوم ابرناکی و رگبارهای خفیف و پراکنده در استان خواهد شد.

وی عنوان کرد: از اواسط وقت فردا یکشنبه به بعد جریانات فوقانی به صورت پایدار و مداری در آمده و زبانه کم فشار نیز تضعیف شده و بنابراین انتظار کاهش ناپایداری و ابرناکی و افت دما و رطوبت از تاریخ یاد شده به بعد وجود دارد.



وی تاکید کرد: آسمان استان قسمتی تا تمام ابری با احتمال رگبار خفیف و پراکنده و بعضا رعد و برق و گاهی توام با وزش بادهای قابل ملاحظه پیش‌بینی می شود.



دهملایی با اشاره به وضعیت هوای استان تصریح کرد: وضعیت هوا، صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار پیش بینی می شود.