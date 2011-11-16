علی معلم درباره استعفا از صنف واحد تهیه‌کنندگان به خبرنگار مهر گفت: استعفای من از هیئت مدیره صنف واحد تهیه‌کنندگان به این دلیل بود که دیگر علاقه‌ای به انجام کار صنفی نداشتم چرا که احساس می‌کنم این کار در شرایط ما معنای خاصی ندارد. البته شاید کسانی که همچنان در این صنف مانده‌اند احساس مفید بودن می‌کنند اما من چنین حسی نداشتم و نمی‌خواستم به کاری به زعم خود بیهوده ادامه دهم.

وی با اشاره به وضعیت سینمای ایران در سال 90 افزود: به نظر می‌رسد وضعیت سینما امسال از سال گذشته بهتر بوده است. اما این به آن معنا نیست که شاهد اوضاع طبیعی هستیم؛ بلکه وضعیت سینمای میانه ‌ما به کلی خراب شده است. این از شکست خوردن 20 فیلم از میان 30 اثر به وضوح به چشم می‌خورد و وضعیت نگران کننده‌ای را شاهد هستیم.

تهیه‌کننده فیلم‌ سینمایی "آل" با بیان اینکه به عنوان تهیه‌کننده بخش خصوصی تمایلی ندارد از نظر اقتصادی کسی را به سرمایه گذاری در سینما ترغیب کند،‌ تصریح کرد: سطح عمومی سینمای ایران به ورشکستگی نزدیک می‌شود به ویژه که در بخش ویدئو نیز با پایین آمدن تیراژها ضعف مالی به وجود آمده است و نمایش غیرقانونی فیلم از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی نیز بر این معضل دامن می‌زند.

وی یادآور شد: علاوه بر این امکان دانلود فیلم‌ها در اینترنت تمام منابع مالی را از بین برده است و به نظر می‌رسد تا یک سال دیگر تنها راه کارکرد سینما کمک‌های دولتی است و سرمایه خصوصی به شدت تضعیف خواهد شد بنابراین تصور نمی‌کنم سی‌امین جشنواره فیلم فجر نیز جشنواره خوبی باشد.