عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه تولید قند طعم دار در اهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صدیقی اظهار داشت: در راستای سیاستهای اشتغالزایی دولت و حمایت از طرحهای موفق با تامین زمین مورد نیاز در شهرک صنعتی اهر و اخذ مجوزهای لازم همزمان با برگزاری همایش فرصتهای سرمایه گذاری عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه قند رافینری و قند طعم دار در اهر آغاز می شود.

رئیس همایش فرصتهای سرمایه گذاری اهر افزود: این طرح بزرگ تولیدی که از سوی یک کارآفرین نمونه شهرستان به اجرا در می آید زمینه اشتغال برای 500 نفر نیروی جوان فراهم خواهد شد.

مجری این طرح عظیم تولیدی شهرستان نیز که در دو سال متوالی به عنوان کارآفرین نمونه در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اهر معرفی شده است در خصوص مشخصات این طرح گفت: کارخانه جدید قند رافینری و طعم دار که در نوع خود بزرگترین واحد تولیدی کشور دراین زمینه می باشد که برای اولین بار در کشور با تولید قند طعم دار ضمن تنوع بخشی در تولید این محصول زمینه برای صادرات آن نیز فراهم می شود.

ابوالفضل نصیری تصریح کرد: این طرح در زمینی به مساحت 50 هزار متر مربع و با زیربنای ده هزار متر مربع با تولید روزانه 200 تن اجرا می شود که برای اجرای این طرح منحصر بفرد تولیدی بالغ بر دوازده میلیارد ریال هزینه می شود.

وی یادآور شد: اگر تمهیدات و حمایت های لازم از سوی مسئولین ذیربط صورت گیرد آمادگی داریم با توسعه کارخانه و اجرای فاز دوم ظرفیت این کارخانه را بالا برده و اشتغال پایدار را برای همشهریان خود فراهم نماییم.

دراین کارخانه تولیدی که بزرگترین واحد تولیدی شهرستان اهر می باشد، هم اکنون زمینه اشتغال 80 نفر دراین مجتمع فراهم شده که با احداث کارخانه جدید این رقم به بیش از 500 نفر افزایش پیدا خواهد کرد.