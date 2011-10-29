کنگره فعالان قرآنی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنگره قرآنی ویژه پیشکسوتان نیروهای مسلح استان لرستان و خانوادههای آنها در محل سالن همایشهای سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برگزار شد.
در این کنگره قرآنی که با شرکت 500 نفر از فعالان قرآنی نیروهای مسلح استان برگزار شد، رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح استان لرستان با اشاره به اهداف برگزاری این کنگره اظهار داشت: این کنگره سراسری با همکاری کانونهای ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و مؤسسه سروش منزلت همزمان در 30 استان کشور و مناطق چهارگانه استان تهران برگزار شده است.
روحالدین سالاریفر با بیان اینکه در لرستان 700 نفر از فعالان قرآنی نیروهای مسلح برای شرکت در این کنگره قرآنی نامنیسی کرده بودند، ادامه داد: بنابر رأی هیئت داوران از بین این فعالان قرآنی شش نفر بهعنوان منتخب استانی انتخاب و در کنگرهای که بهصورت متمرکز در مشهد مقدس برگزار می شود، شرکت میکنند.
وی هدف از برگزاری این کنگره قرانی را شناسایی فعالان قرآنی نیروهای مسلح بیان کرد و گفت: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح استان لرستان طی شش ماهه اول امسال برنامههایی را اجرا کرده است که از جمله آنها میتوان به برگزاری زیارت عاشورا در جوار آرامگاه شهدای گمنام خرمآباد همزمان با سالروز شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی، برگزاری مسابقه کتابخوانی واقعیتهایی از جنگ و برگزاری مسابقات قرآنی اشاره کرد.
در پایان این مراسم با اهدا لوح سپاس و هدایایی از فعالان قرآنی نیروهای مسلح استان لرستان تجلیل شد.
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