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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

شیخی خبر داد:

تعاون استان مرکزی 2 میلیون دلار محصول به خارج از کشور صادر کرد

تعاون استان مرکزی 2 میلیون دلار محصول به خارج از کشور صادر کرد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان مرکزی از صادارت بیش از 2 میلیون دلار انواع محصولات تولیدی بخش تعاون به خارج از کشور در نیمه اول سال جاری خبر داد.

ناصر شیخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: در 6 ماهه اول امسال دو میلیون و 255 هزار دلار کالا توسط فعالین بخش تعاون استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده که  این میزان  در مقایسه با سال قبل، 38 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: انواع خشکبار، کنسرو ، سنگ کوپ تراورتن، ادوات کشاورزی، آینه ، سرویس بهداشتی، منواتیلن و دی اتیلن از جمله محصولات صادراتی  بخش تعاون استان مرکزی است که به کشور های  کانادا، هند،‌ پاکستان، مصر، عراق، افغانستان، مجارستان، رومانی، تانزانیا، چین و هلند صادر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان مرکزی با تاکید بر ضرورت توسعه فعالیت های بخش تعاون در استان مرکزی بیان داشت: باید با توسعه بخش تعاون و حمایت از تعاونگران بستر لازم برای رشد اقتصادی کشور را فرهم کرد.

کد مطلب 1446570

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