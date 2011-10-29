به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داوری معاون برنامه ریزی و توسعه فرهنگ سرای قرآن اظهار داشت: اولین نشست از سلسله نشست های تربیت قرآنی با عنوان "قرآن و زندگی" با حضور دکتر حورایی در فرهنگسرای قرآن برگزار می شود.

وی افزود: در این نشست دکتر حورایی به اصول مؤثر در تربیت کودکان و اصول تربیت معنوی کودکان از نگاه قرآن کریم می پردازد.

وی یادآور شد: این نشست روز سه شنبه 10 آبان ماه 1390 ساعت 10 صبح در سالن آمفی تئاترهدی فرهنگسرای قرآن به نشانی تهران، خیابان قزوین، نرسیده به سه راه آذری، نبش خیابان شهید کاظمی برگزار می شود.

دومین جلسه از این سلسله نشست ها نیز 17 آبان با حضور دکتر غلامعلی افروز تشکیل خواهد شد.

