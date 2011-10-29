جزئیات داروی شیمی درمانی ایرانی/ بکارگیری دارو برای درمان 4 سرطان

دکتر پرندیس دانشگر مدیر تولید شرکت تولید کننده نانو داروی ضد سرطان "سینا دوکسوزوم" در گفتگو با خبرنگار مهر، این دارو را دارویی برای شیمی درمانی بیماران سرطانی توصیف کرد و افزود: این دارو برای درمان سرطانهای سینه، تخمدان، مولتیپل میلوما، کاپوسی سارکومای همراه در بیماران مبتلا به ایدز استفاده می شود.

وی با اشاره به عملکرد این دارو اظهار داشت: این دارو در فرم غیرنانویی وجود داشته است که اثرات سمیت قلبی و کبدی ایجاد می کرد از این رو بسیاری از بیماران سرطانی زمانی که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند دچار ریزش مو و کاهش سیستم ایمنی می شوند.

دانشگر ادامه داد: از این رو محققان به دنبال کاهش اثرات شیمی درمانی این دارو بودند که یکی از راههایی که مورد توجه قرار گرفت استفاده از فناوری نانو و لیپوزوم بود. فرم نانویی این دارو یک کره لیپوزومی است و حالت چربی مانندی داشته و دارو در داخل آن محصور می شود به این ترتیب عوارض و آسیبهای کبدی و قلبی را به حداقل می رساند.



وی با اشاره به تولید این نانو دارو توضیح داد: پس از تزریق وریدی دارو از طریق سرم به بدن بیمار، ترکیبات نانو داروی لیپوزومی در داخل بافت سلول سرطانی تجمع پیدا می کند با توجه به اینکه سلولهای سرطانی پرعروق بوده و فاصله این سلولها از یکدیگر نسبت به سلولهای بافت عادی بیشتر است، دارو در بافت سرطانی تجمع بیشتری پیدا می کند و ماندگاری زیادتری دارد.



دانشگر، قطر ذرات داروی ضد سرطانی "سینا دوکسوزوم" را کمتر از 100 نانومتر ذکر کرد و یادآور شد: توانایی انتقال و رهاسازی حجم قابل توجه دارو در بافت مورد نظر، حلالیت بهتر دارو، سمیت کمتر، مدت زمان بیشتر باقی ماندن در سلول هدف و تسهیل ورود به داخل سلول از مزایای این دارو به شمار می‌رود.



این محقق با تاکید بر اینکه این دارو جز داروهای هدفمند به شمار نمی رود، خاطر نشان کرد: در سیستم های هدفمند از نانو ذرات مغناطیسی استفاده می شود به این صورت که دارو در بافت مورد نظر رها می شود. ولی این دارو از طریق خون وارد بافت مورد نظر می شود و از آنجایی که سلولهای سرطانی رگهای خوبی بیشتری در درون آن قرار دارد این دارو در سلولهای سرطانی تجمع پیدا می کنند.

دانشگر با بیان اینکه این سینا دوکسوزوم مشابه داروی خارجی "داکسیل" است، اضافه کرد: نانو داروی خارجی ضدسرطان "داکسیل" که داروی شیمی درمانی تزریقی است به مدت 13سال در انحصار یک شرکت آمریکایی بوده و با قیمت بالا در کشور به فروش می رسید که با کسب دانش فنی تولید این نانو دارو، امکان تهیه دارو با هزینه های پایین‌ تر فراهم شده است.



وی با تاکید بر اینکه درمان و اثربخشی این دارو در سایر سرطانها نیز در حال بررسی است، گفت: تستهای کلینیکی این دارو در بیمارستان فیروزگر در حال انجام است.



به گفته دانشگر این دارو در مراحل عود مجدد بیماری استفاده می شود.