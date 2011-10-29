به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه هفتمین جشنواره شعر و قطعات ادبی گلدسته‌های سپید، دوشنبه 9 آبان ماه با حضور جمعی از هنرمندان، شعرا و نویسندگان به همراه تقدیر از برگزیدگان این دوره از جشنواره برگزار خواهد شد.

برگزیدگان این دوره از جشنواره، به صورت استانی و از میان آثاری در بخش‌های نثر ادبی، شعر و داستان‌نویسی در موضوعات آزاد دینی، آیینی و انقلابی با تاکید بر اهل بیت(ع)، فضایل اخلاقی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و نیز اماکن و مناسک دینی ( به ویژه مسجد و نماز) انتخاب و تقدیر خواهند شد.



همچنین در این دوره از جشنواره گلدسته‌های سپید با انتخاب هیئت داوران، برگزیدگانی در بخش ویژه با موضوع غدیر‌ و ‌امام علی (ع) معرفی می‌شوند.

علاقمندان جهت اطلاع از اخبار جشنواره می‌توانند به نشانی اینترنتی www.artehran.ir مراجعه کنند.



جشنواره گلدسته‌های سپید به منظور جهت‌دهی و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی در جهت جذب بیشتر و بهتر آنان به مساجد، به همت دبیرخانه ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور و با مشارکت حوزه هنری استان تهران، اداره ارشاد مرکز ری، کانون فرهنگی و هنری مسجد جامع المهدی (عج) برگزار می‌گردد.

