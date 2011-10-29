به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دو روزه «آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران ؛ فرصت ها و چالش ها » از سوی مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران و با حضور سیدعلی میرنجاتی، دبیر دبیرخانه کلان شهرهای کشور، بهرام حاتمی ، مشاورمالی اداری شهرداری تهران و دبیر دبیرخانه معاونین مالی و اداری کلانشهرها، موسوی قائم مقام کمیته پژوهشی و مالی و سرمایه گذاری شهرداری تهران و محمد مجابی معاون علم و فن آوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزارشد.

این نشست به منظور بررسی قانون اصلاح دسترسی آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران ویژه شهرداری های مناطق 22 گانه تهران و استان های کشور برگزار شد.

در این نشست سیدعلی میرنجاتی ، دبیر دبیرخانه کلان شهرهای کشوربا اشاره به اینکه تسری آیین نامه معاملاتی تهران به استان های کشور اقدام خوبی است که شهرداری ها با اتکا به آن بتوانند با امکانات بیشتر نیازهای خود را برآورده کنند ، گفت: باید کارگاه های بیشتری با این منظور برگزارو ابهامات موجود در این باره رفع شود.

وی به مبحث مالیات بر ارزش افزوده و تلاش های بسیاری که در دولت گذشته برای سهم خواهی شهرداری ها از این قانون صورت گرفت اشاره کرد و افزود:از مجموع 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده 1.5 درصد سهم شهرداری ها اعلام شد و در قانون بودجه نیز سهم شهرداری ها 1.8 درصد در نظر گرفته شد.

میر نجاتی خاطرنشان کرد: بر این اساس درآمد پایداری از محل مالیات برای شهرداری ها در نظر گرفته شده است و از آنجا که ما در شهرداری ها در این درآمدها با سازمان مالیاتی شریک هستیم ، انتظار این است که ارتباطات گسترده تری با این سازمان داشته باشیم.

وی با اشاره به گله مندی سازمان مالیاتی از شهرداری ها به دلیل همکاری نداشتن در این زمینه به ویژه در امر اطلاع رسانی و تبلیغات ، تصریح کرد: قانون مالیات برارزش افزوده در شهرداری ها به بخش مدیریت های درآمد محول شده که به عقیده ما این امر کافی نیست و در این باره باید یک ساختار در شهرداری ها شکل بگیرد، ستادی تشکیل شود و این امر در اولویت قرار گیرد.

دبیر دبیرخانه کلان شهرهای کشور با بیان اینکه یکی از اشکالات عمده نداشتن شناخت از شهرداری ها است، اظهار داشت: اقداماتی با سازمان مالیاتی برای شناخت بیشتر شهرداری ها صورت گرفته است اما اشکالاتی نیز در درون خود شهرداری ها وجود دارد که باید در صدد رفع آنها تلاش کنیم.

وی سبک کردن بار بودجه را از جمله این اقدامات برشمردو تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف هستند، می توانیم بودجه را متعادل و به اندازه هزینه سازمان ، پروژه تعریف کرده و به این ترتیب تبعات مالیاتی را تعدیل کنیم.

میرنجاتی در بخش دیگری از سخنان خود از انجام مذاکرات بامرکز پژوهش های مجلس شوراری اسلامی به منظور احیای ماده 109 قانون شهرداری ها مبنی بر معافیت مالیاتی سازمان های وابسته به شهرداری ها خبر داد و افزود: اگراثبات کنیم که این ماده لغو نشده است ، بسیاری از مشکلات مالیاتی سازمان ها برطرف خواهد شد.

وی به لایحه نظام درآمدی شهرداری ها که سال ها در کمیسیون های دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته اشاره کرد و گفت:اخیرا این لایحه در وزارت کشور بررسی و به دولت تقدیم شده است ، البته با توجه به دیدگاه ها نمی دانیم که این لایحه تا چه اندازه موثر خواهد بود و به همین دلیل نیز لایحه را برای شهرداری های شهرستان های کشور ارسال کرده ایم تا اگر نظرات تکمیلی در این زمینه دارند ، ارائه دهند.

میرنجاتی با تاکید بر اینکه دولت از خدمات و مشکلات شهرداری ها آگاه نیست، از شهرداریهای کشور خواست که در زمان حضور نمایندگان دولت در شهرها ، آنها را با مشکلات و مسائل شهرداری ها آشنا کنند .

آیین نامه معاملاتی موجود پاسخگوی نیازهای شهرداری نیست

در ادامه این نشست موسوی، قائم مقام کمیته پژوهشی و مالی و سرمایه گذاری شهرداری تهران به دو اتفاق مهم در شهرداری های کشور که نقش آنها را در دهه های اخیر متفاوت کرده است، اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این اتفاقات تغییر جایگاه شهرداری ها در دوران مدرنیته و پسامدرن است.

به گفته موسوی شهرداری ها در گذشته به عنوان بنگاه های صنعتی کوچک شناخته می شدند و این در حالی است که امروز نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند، چراکه در توسعه اقتصادی پیش از توسعه اقتصاد کشوری توسعه اقتصاد محلی مطرح است. انتظار ما این است که شهرداری ها نه تنها فعالیت های خود را کشوری، بلکه اقداماتی بین المللی بدانند .

قائم مقام کمیته پژوهشی و مالی و سرمایه گذاری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: آیین نامه معاملاتی که امروز از آن یاد می شود مربوط به دهه های گذشته است و اگرچه اصلاحاتی در آن صورت گرفته اما پاسخگوی نیازهای شهرداری ها و به ویژه شهرداری تهران نیست .

وی تاکید کرد:سازمان شهرداری‌ها تنها با استفاده از افراد متخصص در این زمینه می تواند این مشکل را حل کند و البته برگزاری چنین نشست هایی نیز باعث می شود ابعاد مشکلات باز و ابهامات در آینده برطرف شود.