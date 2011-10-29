به گزارش خبرنگار مهر، مسلم نعیمی با ارسال یک اثر به جشنواره بینالمللی نصرالدین هوجا توانست جایزه ویژه اینجشنواره را به خود اختصاص دهد.
براساس این گزارش مسلم نعیمی فارغالتحصیل رشته مهندسیپتروشیمی از دانشگاه آزاد اراک که علاوه بر کاریکاتور در حوزههایی همچون تولید انیمیشن و تیزرهای تبلیغاتی نیز فعالیت میکند.
این هنرمند جوان از اعضای خانه کاریکاتور ایران، انجمن هنرهای تجسمیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بوده و افتخاراتی همچون کسب مقام دوم چهارمین دوره جشنواره بینالمللی UMO هندوستان، کسب مدال برنز بیست و هشتمین دوره جشنواره یومیوری شیمبون ژاپن، کسب دیپلم افتخار مسابقه کاریکاتور سنپترزبورگ روسیه، کسب مقام اول از دومین دوره جشنواره کارت پستالهای شهری تهران و کسب جایزه ویژه جشنواره بینالمللی جوانان مسلمان را در کارنامه خود دارد.
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