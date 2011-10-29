به گزارش خبرگزار ی مهر، در این آیین که در تالار همایش‌های فرهنگسرای الغدیر برگزار شد شهردار تبریز با اهدای لوح تقدیر و هدیه از عظیم قیچی‌ساز فاتح قلل گاشربروم یک و دو تجلیل کرد.

علیرضا نوین، شهردار تبریز در این مراسم از قیچی‌ساز به عنوان اعجوبه کوهنوردی ایران و جهان یاد کرد و گفت: اراده و عزم پولادین این جوان شایسته تبریزی که با اتکا به نیروی ایمان و فروتنی توانسته قله‌های رفیع و بلند مرتبه جهان را یکی پس از دیگری زیرپاهای استوار خود فتح کند، باید به الگویی برای تمامی جوانان و ورزشکاران تبدیل شود.

شهردار تبریز در عین حال از حمایت همه جانبه شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز از این ورزشکار بی‌ادعا و قهرمان در راه کسب افتخارات بیشتر خبر داد.

لازم به ذکر است، عظیم قیچی‌ساز که از جمله کارکنان شهرداری تبریز به شمار می‌رود، تاکنون موفق به فتح هفت قله بالای هشت هزار متر جهان شده و از این حیث صاحب رکوردی بی‌نظیر در بین کوهنوردان ایران و آسیا است.