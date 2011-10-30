بهروز غریبپور درباره اجراهای داخلی و خارجی گروه تئاتر عروسکی "آران" به خبرنگار مهر گفت: قرار است اپرای عروسکی "مولوی" را روزهای 18، 19 و 20 آبانماه در سالن دانشکده تربیت معلم شهر قزوین به صحنه میبریم. این اجرا به دعوت مؤسسه "مهان" و با همکاری ارگانها و سازمانهای شهر قزوین انجام میشود.
وی ادامه داد: برای اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" در ماه محرم به شهر شیراز دعوت شدهایم که هنوز در حال مذاکره هستیم و این اجرا قطعی نشده است.
سرپرست گروه تئاتر عروسکی "آران" درباره اجرای خارج از کشور آثار این گروه گفت: برای حضور در جشنواره کراکوی لهستان دعوت شدهایم. مذاکرات اولیه انجام شده است و پیشنهاد اولیهای که به ما داده شده اجرای اپرای عروسکی "عاشورا" است. البته برگزارکنندگان جشنواره درخواست دریافت فیلم تولیدات گروه تئاتر "آران" را داشتند که برایشان ارسال کردیم و احتمال دارد اثر دیگری از گروه برای اجرا در جشنواره انتخاب شود.
بهروز غریبپور در حال حاضر مراحل تولید اپرای عروسکی "حافظ" را به عنوان جدیدترین اثر گروه تئاتر عروسکی "آران" سپری میکند.
سرپرست گروه تئاتر عروسکی "آران" از اجرای یکی از اپراهای عروسکی این گروه در جشنواره کراکوی لهستان در پائیز سال آینده خبر داد.
بهروز غریبپور درباره اجراهای داخلی و خارجی گروه تئاتر عروسکی "آران" به خبرنگار مهر گفت: قرار است اپرای عروسکی "مولوی" را روزهای 18، 19 و 20 آبانماه در سالن دانشکده تربیت معلم شهر قزوین به صحنه میبریم. این اجرا به دعوت مؤسسه "مهان" و با همکاری ارگانها و سازمانهای شهر قزوین انجام میشود.
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