معابر شهر کرمانشاه دچار آب گرفتگی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بارندگی در استان کرمانشاه با شدت چند روز پیش، همچنان ادامه دارد و خیابان‌ها و میدان‌هایی از این شهر، دچار آب گرفتگی شده اند و مشکلاتی برای عبور و مرور وسایل نقلیه و عابران پیاده به وجود آورده است.

بر اساس این گزارش، هم اکنون عبور و مرور در برخی از شهرک‌های کرمانشاه همانند شهرک مسکن و ظفر به سختی انجام می شود.

نخستین بارندگی پاییزی از روز چهارشنبه آغار و طبق گزارش اداره هواشناسی استان تا ۲۴ ساعت آینده ادامه خواهد داشت.

در پی بارش های اخیر سطح خیابان ها مملو از سنگریزه و شن شده که حاکی از عدم مناسب سازی محیط شهری برای شهروندان است.

