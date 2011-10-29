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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

با ادامه بارندگی های امروز/

معابر شهر کرمانشاه دچار آب گرفتگی شدند

معابر شهر کرمانشاه دچار آب گرفتگی شدند

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: بر اثر بارندگی های چند روز اخیر و امروز بسیاری از معابر شهر کرمانشاه دچار آب گرفتگی شده اند و در حال حاضر رفت و آمد در این محورها به کندی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  هم اکنون بارندگی در استان کرمانشاه با شدت چند روز پیش، همچنان ادامه دارد و خیابان‌ها و میدان‌هایی از این شهر، دچار آب گرفتگی شده اند و مشکلاتی برای عبور و مرور وسایل نقلیه و عابران پیاده به وجود آورده است.

بر اساس این گزارش، هم اکنون عبور و مرور در برخی از شهرک‌های کرمانشاه همانند شهرک مسکن و ظفر به سختی انجام می شود.

نخستین بارندگی پاییزی از روز چهارشنبه آغار و طبق گزارش اداره هواشناسی استان تا ۲۴ ساعت آینده ادامه خواهد داشت.

در پی بارش های اخیر سطح خیابان ها مملو از سنگریزه و شن شده که حاکی  از عدم مناسب سازی محیط شهری برای شهروندان است. 
 

کد مطلب 1446601

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