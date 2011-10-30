عرضه نانو مغناطیسی بدون اثرات سمیت برای صنایع پزشکی و کشاورزی

زهرا خیاطی از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: در این پروژه تحقیقاتی موفق به تولید نانو ذرات اکسید آهن (FeCo4) در اندازه های 8.3 ، 15 و 21 نانو متر شدیم.

وی عدم سمیت را از ویژگیهای این نانو ذرات نام برد و اظهار داشت: در این پروژه از حلالهای آبی استفاده شد ضمن آنکه مواد شیمیایی در مراحل ساخت و شستشو حذف شد از این رو خاصیت سمیت در نانو ذرات تولید شده رفع شد.



خیاطی با اشاره به تولید اندازه های مختلف نانو ذرات اکسید آهن، توضیح داد: سنتز این نانو ذرات کنترل شده است از این رو از نانو ذرات ریزتر اکسید آهن برای دارو رسانی در داخل بدن استفاده می شود ولی در کشاورزی ذرات درشت تر کاربرد دارد.



وی با اشاره به کاربردهای کشاورزی این محصول خاطرنشان کرد: از این ذرات در تولید کود استفاده شد و کودهایی تولید کردیم که قدرت جذب گیاه را برای دریافت مواد از خاک افزایش می دهد.



این محقق با تاکید بر اینکه در روش استفاده شده توانستیم دو ویژگی مغناطیسی و عدم سمیت را در ذرات تولید شده ایجاد کنیم، ادامه داد: از این نانو ذرات همچنین در صنایع رنگ استفاده می شود.