13 نظامی غربی در افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبر فوری گزارش داد 13 نظامی غربی در یک حمله انتحاری در افغانستان کشته شدند.



ساعاتی پیش خبرنگار مهر از افغانستان به نقل از پلیس این کشور گزارش داده بود کاروان نظامیان ناتو در کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت.



بر اساس این گزارش، یک مهاجم انتحاری در جاده "دارالامان" در پایتخت افغانستان با حمله به کاروان نیروهای ناتو، خود را منفجر کرد.



