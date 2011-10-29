راه اندازی بزرگترین هنرستان شمال کشور در قائم شهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قاسمی ظهر شنبه در مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود، از راه اندازی بزرگترین و مجهزترین هنرستان در سطح شمال کشور خبر داد و افزود: این هنرستان در سال آینده به بهره برداری می رسد.

قاسمی، از این مرکز به عنوان بزرگترین مرکز سما با بیش از دو هزار نفر دانشجو و با دارا بودن 10 مدرسه در دسته بندی های مختلف از قبیل ابتدایی تا دبیرستان و هنرستان با بیش از هزار و 700 دانش آموز در سطح استانهای شمالی کشور نام برد.

وی از آموزشکده سما قائم شهر در منطقه سه به عنوان یکی از دو آموزشکده برتردر سطح مناطق کشور نام برد و افزود: این مجموعه با دارابودن بیش از 23 رشته در مقاطع کاردانی و رشته های فنی مهندسی، علوم کشاورزی و علوم انسانی در سطح کشور خودنمایی می کند.

قاسمی با توجه به ایجاد فضای کیفی از ترتیب دادن آموزش زبان انگلیسی در مراکز آموزشی مدارس و آموزشکده و ایجاد و راه اندازی کلینیک مشاوره و درمان در معاونت سما قائم شهر خبر داد.

وی افزود: این کلینیک با همت معاونت دانشجویی در راستای ارائه خدمات هرچه بیشتر به دانشجویان و خانواده آنان تأسیس شده است.

قاسمی، با اشاره به توافقی که با معاونت پژوهشی واحد قائم شهر انجام گرفته گفت: در پی این توافق دانشجویان سما بدون هیچ منعی می توانند از همه امکانات آزمایشگاها، کارگاهی و تجهیزاتی دانشکده های واحد قائم شهر استفاده کنند.

مهرداد زارع نژاد، معاون آموزشی واحد قائم شهرپ، بدنه اصلی واحد قائم شهر را بیش از 13 هزار دانشجو اعلام کرد و گفت: این تعداد با مرکز سما به بیش از 15 هزار نفر می رسد.

وی بیان داشت به دلیل موقعیت خاص و منحصر به فرد واحد قائم شهر این واحد با دارا بودن تعداد 320 عضو هئیت علمی تمام وقت و بیش از 300 نفر کارمند و نزدیک به 300 نفر عضو هیئت علمی حق التدریس یکی از بهترین واحد های استانهای شمالی را در خود جای داده است.

زارع نژاد، عرصه واحد قائم شهر را به مساحت 350 هزار متر برشمرد که با ایجاد و ساخت بیش از 70هزار مترمربع فضای ساخته شده یکی از مجهزترین مراکز آموزشی در سطح منطقه است.