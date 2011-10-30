مجتبی شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش استانی شعر ولایت 22 آبان ماه سال جاری و در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیرخم در مجتمع فرهنگی و هنری پرفسور حسابی اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان تفرش برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این همایش با موضوعات غدیر و پیوند باولایت، مدح اهل بیت(ع)، ولایت و رهبری،بیداری اسلامی و موضوع آزاد با اولویت آئینی و اجتماعی برگزار می‌شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تفرش گفت: علاقمندان بهشرکت در این همایش تا 14 آبان ماه سال جاری مهلت دارند اشعار خود را به دبیرخانه همایش واقع در مجتمع فرهنگی، هنری پروفسور حسابی تفرش ارسال کنند.

گفتنی است ششمین همایش استانی شعر ولایت با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و انجمن فرهنگی، هنری پویه، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش برگزار می شود.