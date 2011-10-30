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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

لیگ برتر کشتی آزاد از 16 آبان‌ماه آغاز می‌شود

لیگ برتر کشتی آزاد از 16 آبان‌ماه آغاز می‌شود

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان 16 آبان‌ماه به عنوان زمان جدید آغاز رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی تیم‌های شرکت کننده در مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور ظهر روز سه شنبه 8 آبان‌ماه با حضور نمایندگان هشت تیم متقاضی در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود.

تیم‌های خونه به خونه بابل، سایپای شمال، شهرداری ملایر و شهدای الوند همدان، آبفای زنجان، نیروی زمینی ارتش، ثامن الحجج (ع) خراسان رضوی حضورشان در لیگ قطعی است و باید دید از میان تیم‌های نفت تهران و مجاهدان صنعت برق گلوگاه قهرمان لیگ دسته اول کدام تیم می توانند در این مسابقات شرکت کنند.

رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1446621

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