انتقال مزار یک شهید به مسجدسلیمان به دلیل به زیر آب رفتن منطقه سد گتوند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه مزار مطهر شهید گرامی علی‌حسین عبداللهی به دلیل آبگیری سد گتوند در خطر آب گرفتگی بود، پیگیری هایی انجام شد و مزار این شهید در تاریخ چهارم آبان امسال به شهرستان مسجدسلیمان منتقل شد.

مراسم تشیع و خاکسپاری پیکر شهید عبداللهی با حضور همسر و فرزند شهید و سایر اعضای خانواده وی، مسؤلان شهرستان مسجدسلیمان و روحانیون، مسؤل بنیاد شهید و امور ایثارگران مسجدسلیمان، معاون عمران و مسکن اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات برگزار شد.

پیکر مطهر شهید در گلزار شهدای «چهار بیشه» در کنار هم ‌رزمان وی به خاک سپرده شد.



آبگیری سد گتوند باعث به زیر آب رفتن روستاهای فراوانی شد که افراد این مناطق مجبور به مهاجرت به سایر مناطق شهرستان مسجدسلیمان و اهواز شدند.



به دنبال آبگیری سد گتوند به عنوان بلندترین سد خاکی ایران، پل قدیمی و ارتباطی محور مسجدسلیمان لالی به زیر آب فرو رفت و بخشی از تاریخ 105ساله نفت ایران از بین رفت.



فرو رفتن این پل فلزی قدیمی که در سال 1329 بر روی رودخانه کارون و به منظور ارتباط دو شهر نفتی لالی و مسجدسلیمان توسط صنعت نفت احداث شد در حالی اتفاق افتاد که ده ها تن از کارکنان بازنشسته و قدیمی صنعت نفت که از این پل خاطرات تلخ و شیرین بسیاری داشتند در لحظه غرق شدن این پل از تپه های مشرف بر جاده این لحظه را تماشا و گریه می کردند.