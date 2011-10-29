ثبت 23000 واقعه طلاق و ازدواج در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله عبدی بعد از ظهر شنبه در نشست سردفترداران ثبت و ازدواج و طلاق شهرستان بابل افزود: با توجه به اینکه از دو سال قبل سند مالکیت ماده 147 و 148صادر نمی‌شود و ماده 133 با توجه به قانون برنامه چهارم اجرا می‌شود.

وی افزود: با این وجود در هفت ماهه نخست سال جاری، 47 هزار و 300 فقره سند مالکیت در مازندران صادر شد که نسبت به سال گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

عبدی اظهار داشت: سازمان ثبت و اسناد مازندران دارای پنج واحد ثبتی استیجاری و سه واحد ثبتی نیازمند به نوسازی است که از جمله این ساختمان‌ها، ساختمان ثبت و اسناد بابل است که نیاز به بازسازی کامل دارد.

مدیرکل ثبت و اسناد مازندران تصریح کرد: سازمان ثبت و اسناد از جمله سازمان‌های قدیمی است که در روزهای نخستین وضع قوانین و مقررات وضع شد و در ارائه خدمات ثبتی قدمت 100 ساله دارد.

عبدی بیان داشت: در حال حاضر سازمان ثبت و اسناد در بخش‌های مختلف از جمله ثبت اراضی، املاک و ساختمان، تهیه نقشه جهانی و اجرا مفاد رسمی، ثبت شرکت‌های تجاری و موسسه‌های غیر تجاری، ثبت وقایع ازدواج و طلاق مشغول فعالیت بوده و نقش قابل توجهی در ارائه خدمات نسبت به زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و امنیت غذایی کشور دارد.

وی گفت: در حال حاضر 22 واحد ثبتی، 348 دفتر اسناد رسمی، 166 دفتر ازدواج و 57 دفتر طلاق درمازندران دایر است که در هفت ماه گذشته 19 هزار و 500 واقعه ازدواج و سه هزار و 100 واقعه طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مازندران به ثبت رسیده است.

عبدی تصریح کرد: در هفت ماه گذشته، بیش از 19 هزار و 500 واقعه ازدواج در مازندران به ثبت رسید.

مدیرکل ثبت و اسناد مازندران، با بیان اینکه در طی این مدت درآمد واحد ثبتی مازندران بسیار چشمگیر بوده است افزود: در طی هفت ماه سال جاری سازمان ثبت و اسناد و املاک مازندران بیش از 120 میلیارد ریال درآمد داشته است.