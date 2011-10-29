آرسنال در زمین چلسی به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن برگزار شد آرسنال با درخشش "رابین فن پرسی" با نتیجه 5 بر 3 از سد چلسی گذشت.
گلهای چلسی در این دیدار را فرانک لمپارد (14)، جان تری (45) و ماتا (81) به ثمر رساندند و برای آرسنالیهای میهمان رابین فن پرسی سه بار در دقایق 36 و85 و 90، سانتوس (49) و تئو والکات (56) گل زدند.
هفته دهم رقابتهای لیگ برتر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* منچسترسیتی - ولورهمپتون
* نوریچ سیتی - بلکبرن
* ساندرلند - آستون ویلا
* سوانزی - بولتون
* ویگان اتلتیک - فولام
* وست برومویچ - لیورپول
پیش از دیدار تیمهای چلسی و آرسنال یک دیدار از هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان بین تیمهای اورتون و منچستریونایتد برگزار شد که این بازی در پایان به برتری یک بر صفر سرخپوشان شهر منچستر انجامید.
1- منچسترسیتی 25 امتیاز
2- منچستریونایتد 23 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- چلسی 19 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- نیوکاسل 19 امتیاز
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6- آرسنال 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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18- بولتون 6 امتیاز
19- ویگان اتلتیک 5 امتیاز - تفاضل گل 9-
20- بلکبرن 5 امتیاز - تفاضل گل 10-
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