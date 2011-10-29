آرسنال در زمین چلسی به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن برگزار شد آرسنال با درخشش "رابین فن پرسی" با نتیجه 5 بر 3 از سد چلسی گذشت.

گل‌های چلسی در این دیدار را فرانک لمپارد (14)، جان تری (45) و ماتا (81) به ثمر رساندند و برای آرسنالی‌های میهمان رابین فن پرسی سه بار در دقایق 36 و85 و 90، سانتوس (49) و تئو والکات (56) گل زدند.

هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* منچسترسیتی - ولورهمپتون

* نوریچ سیتی - بلکبرن

* ساندرلند - آستون ویلا

* سوانزی - بولتون

* ویگان اتلتیک - فولام

* وست برومویچ - لیورپول

پیش از دیدار تیم‌های چلسی و آرسنال یک دیدار از هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان بین تیم‌های اورتون و منچستریونایتد برگزار شد که این بازی در پایان به برتری یک بر صفر سرخپوشان شهر منچستر انجامید.