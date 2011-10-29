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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

هفته دهم لیگ برتر/

آرسنال در زمین چلسی به پیروزی رسید

آرسنال در زمین چلسی به پیروزی رسید

تیم فوتبال آرسنال در هفته دهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان در زمین چلسی به یک پیروزی پرگل رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن برگزار شد آرسنال با درخشش "رابین فن پرسی" با نتیجه 5 بر 3 از سد چلسی گذشت.

گل‌های چلسی در این دیدار را  فرانک لمپارد (14)، جان تری (45) و ماتا (81) به ثمر رساندند و برای آرسنالی‌های میهمان رابین فن پرسی سه بار در دقایق 36 و85 و 90،  سانتوس (49) و تئو والکات (56) گل زدند.

 هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* منچسترسیتی - ولورهمپتون
* نوریچ سیتی - بلکبرن
* ساندرلند - آستون ویلا
* سوانزی - بولتون
* ویگان اتلتیک - فولام
* وست برومویچ - لیورپول

پیش از دیدار تیم‌های چلسی و آرسنال یک دیدار از هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان بین تیم‌های اورتون و منچستریونایتد برگزار شد که این بازی در پایان به برتری یک بر صفر سرخپوشان شهر منچستر انجامید.

جدول رده بندی:
1- منچسترسیتی 25 امتیاز
2- منچستریونایتد 23 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- چلسی 19 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- نیوکاسل 19 امتیاز
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6- آرسنال  16 امتیاز (یک بازی بیشتر)
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18- بولتون 6 امتیاز
19- ویگان اتلتیک 5 امتیاز - تفاضل گل 9-
20- بلکبرن 5 امتیاز - تفاضل گل 10-
کد مطلب 1446626

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