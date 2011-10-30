عباس رافعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مشغول داوری فیلمهای یک جشنواره هستم و به زودی کار تدوین این فیلم را آغاز خواهم کرد. هنوز صداگذار و آهنگساز مشخص نشده است. تلاش میکنیم فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده نمایش شود.
وی افزود: همچنین تصویربرداری فصل پنجم از مجموعه "تلاقی" با عنوان "مسافران" به کارگردانی فرید کلهر به تازگی در روستای زنبورک نزدیک آغاز شد. تاکنون فصلهای "جهیزیه"، "درهمین حوالی"، "دربرابر باد"، "رو به آسمان" و "پاسگاه" به اتمام رسیده است.
"آزادراه" داستان طلبهای جوان به نام سلمان بروجردی را روایت میکند که با جوانان همسن وسال خود ارتباطی دوستانه دارد و میکوشد با زبان خودشان به آنها نزدیک شود و باری از مشکلاتشان بردارد. اما سلمان که نامزدی به نام پریسا دارد، خود با مشکلی ذهنی دست و پنجه نرم میکند که آن را نمیتواند بازگو کند. در حقیقت سلمان در تصمیم خود برای ادامه راه و پوشیدن لباس روحانی تردید دارد و ...
مهدی پاکدل، بهنوش طباطبائی، حبیب اسماعیلی، هومن سیدی، نازنین مفخم، تینا آخوندتبار، شهین تسلیمی، جمال خلیلی، سیاوش قاسمی، دانیال نوروش و محمدرضا رحمانی در این فیلم بازی میکنند.
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