عباس رافعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مشغول داوری فیلم‌های یک جشنواره هستم و به زودی کار تدوین این فیلم را آغاز خواهم کرد. هنوز صداگذار و آهنگساز مشخص نشده است. تلاش می‌کنیم فیلم برای جشنواره فجر امسال آماده نمایش شود.

وی افزود: همچنین تصویربرداری فصل پنجم از مجموعه "تلاقی" با عنوان "مسافران" به کارگردانی فرید کلهر به تازگی در روستای زنبورک نزدیک آغاز شد. تاکنون فصل‌های "جهیزیه"، "درهمین حوالی"، "دربرابر باد"، "رو به آسمان" و "پاسگاه" به اتمام رسیده است.

نمایی از"آزادراه"

در این فصل شاهپور کلهر، محمد عباس نژاد، علی ابوالحسنی،هوشنگ اخوند‌پور، حبیب بختیاری، مریم قادری،مهشید حبیبی، طاهره اعلائی، بابک برجسته، شهره اشقولی، مریم نیک بین، داود قمرزاده، مهدی آل آقا،سعید عبدا...پور، سمیه آباده،عباس حجازی و محمد حسین کردی به جمع بازیگران اصلی اضافه شدند.

"مسافران" داستان افرادی را نقل می‌کند که قرار است با اتوبوس یک تورسیاحتی - زیارتی - اینترنتی عازم مشهد شوند، مسافرینی که قرار است از شهرهای مختلف در مسیر کرمان مشهد سوار اتوبوس شوند. مشکلاتی که در طول مسیر از سوی مسافران و همچنین اتوبوس پیش می‌آید برنامه‌های مسئول کاروان را در اولین تجربه تور اینترنتی بهم می‌ریزد...



"آزادراه" داستان طلبه‌ای جوان به نام سلمان بروجردی را روایت می‌کند که با جوانان همسن وسال خود ارتباطی دوستانه دارد و می‌کوشد با زبان خودشان به آنها نزدیک شود و باری از مشکلاتشان بردارد. اما سلمان که نامزدی به نام پریسا دارد، خود با مشکلی ذهنی دست و پنجه نرم می‌کند که آن را نمی‌تواند بازگو کند. در حقیقت سلمان در تصمیم خود برای ادامه راه و پوشیدن لباس روحانی تردید دارد و ...