محمدحسن البحرانی، نویسنده و تحلیلگر خبر و مسئول گروه خبرنگاران خارجی شبکه العالم، در حاشیه اجلاس اتحادیه مطبوعات جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بدون شک، این اجلاس برای برگزارکنندگان فواید زیادی دارد و برای شرکتکنندگان هم حامل فواید و منافع زیادی است. من به عنوان مهمان در این اجلاس حضور دارم و شرکتکننده نیستم.
وی افزود: خیلی دوست داشتم برای این اجلاس، بیشتر کار و تبلیغ میشد و نقطهنظرات نیروهای حرفهای در آن مد نظر قرار میگرفت تا اهالی این اتحادیه بتوانند به نتایج بهتری برسند. در حال حاضر نیروی کمّی و کیفی موثری را از رسانههای عرب در این اتحادیه نمیبینم.
مدیر سابق شبکه الجزیره در ایران گفت: نکتهای که میخواهم روی آن تاکید کنم، نقش منفی رسانههای غربی و وابستههایشان در منطقه است که از چند سال قبل شروع شده و شاهد اثرگذاریاش در جهان پیرامونمان هستیم. امروز رسانههای غربی به جای روشنگری، شیوه گمراهکنندگی را پیش گرفتهاند و با این روند سعی میکنند نقشههای جدیدی را در منطقه طراحی و اجرا کنند.
این تحلیلگر خبری در ادامه گفت: از سال گذشته رسانههای غربی تمام امکانات و ابراز خود را بسیج کردهاند تا طرحشان با نام انقلاب بهار عربی، عملی کنند. این رسانهها سعی دارند، سوار موج انقلابهای جهان عرب شوند. بنابراین رسانهها اکنون بخشی از جنگ حق و باطل نیستند بلکه مهمترین عامل این عرصه هستند.
البحرانی گفت: بنابراین باید گامهای فراوانی در این عرصه برداریم تا موثر باشیم و بتوانیم در جنگ رسانهای تاثیرگذار باشیم. چنین برنامه و اجلاسهایی گامهای سادهای هستند. نباید فقط به برگزاری این اجلاسها امید ببندیم و باید به فکر حرکات تاثیرگذارتری باشیم.
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