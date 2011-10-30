برگزاری شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی دادستان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در خصوص اقدامات انجام شده و مصوبات جلسه اول شورا مطالبی را کرد.

سپس هر یک از مدیران کل اقدامات انجام شده و برنامه های آتی خود را تشریح کردندودر پایان جلسه مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز، طی سخنانی عنوان داشت: برای این مملکت خونهای زیادی ریخته شده و شهدا از ما انتظار دارند که از امانتی که در اختیار ماست به خوبی حفاظت و نگهداری شود.



سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان عمومی و انقلاب کرج ، مدیران و مسئولین ادارات استان البرز برگزار شد.