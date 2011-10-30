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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

برگزاری شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی

برگزاری شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی

کرج - خبرگزاری مهر: دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور مسئولان در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرهادی دادستان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی در خصوص اقدامات انجام شده و مصوبات جلسه اول شورا مطالبی را کرد.
 
 سپس هر یک از مدیران کل اقدامات انجام شده و برنامه های آتی خود را تشریح کردندودر پایان جلسه مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز، طی سخنانی عنوان داشت: برای این مملکت خونهای زیادی ریخته شده و شهدا از ما انتظار دارند که از امانتی که در اختیار ماست به خوبی حفاظت و نگهداری شود.

سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز و دادستان عمومی و انقلاب کرج ، مدیران و مسئولین ادارات استان البرز برگزار شد.
کد مطلب 1446636

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