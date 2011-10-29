3 هزار لوح فشرده غیر مجاز در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان دلفان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از دو واحد صنفی تعداد هزار و 710 حلقه انواع لوح فشرده، دو دستگاه کیس رایانه و 174قطعه عکس غیر مجاز را کشف و ضبط و دو نفر را دستگیر کردند.

همچنین ماموران اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان الیگودرز نیز با هماهنگی مقام قضایی در اجرای طرح مبارزه با محصولات ضد فرهنگی از 18 واحد صنفی مربوطه درسطح شهرستان بازدید کردند.

بنابراین گزارش در جریان این بازدید ها از دو واحد صنفی متخلف شهرستان الیگودرز تعداد 1950حلقه انواع لوح فشرده غیر مجاز را کشف و ضبط شد.

همچنین در این رابطه دو واحد صنفی متخلف الیگودرز پلمپ شد.