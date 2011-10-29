تداوم صدرنشینی گیتی پسند اصفهان/ فولادماهان جشنواره گل به راه انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین هفته از مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز شنبه با برگزاری هفت بازی در شهرهای مختلف پیگیری شد که طی آن تیمهای فولادماهان اصفهان، شهیدمنصوری قرچک، گیتی پسند اصفهان، صبای قم، گسترش فولاد تبریز، شهرداری ساوه و راه ساری مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.
در یکی از مهمترین دیدارهای امروز تیم گیتی پسند اصفهان در سالن شهید ابوالفتحی شیراز به مصاف لبنیات ارژن این شهر رفت و توانست با برتری 5 بر 2 مقابل این تیم به صدرنشینی خود در جدول رده بندی مسابقات ادامه دهد. برای تیم گیتی پسند در این دیدار خارج از خانه شاپا و مسعود دانشور (هر کدام 2 گل) و وحید شمسایی گل زدند و گلهای تیم لبنیات ارژن شیراز توسط بابک سهرابی و هادی بافنده به ثمر رسید.
تیم فولادماهان اصفهان نزدیکترین تعقیب کننده گیتی پسند در جدول رده بندی نیز امروز جشنوارهای از گل به راه انداخت و با نتیجه 8 بر یک از سد میثاق تهران گذشت. برای تیم فولادماهان در این دیدار خانگی که در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد، علی اصغر حسنزاده، مهرزاد جابری و محمد طاهری (هر کدام 2 گل)، سیسو و حسین طیبی گل زدند و تنها گل تیم میثاق را محسن کبیریان به ثمر رساند.
- نتایج دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* فولاد ماهان اصفهان 8 - میثاق تهران یک
* لبنیات ارژن شیراز 2 - گیتی پسند اصفهان 5
* دبیری تبریز 2 - شهید منصوری قرچک 3
* شرکت ملی حفاری ایران 2 - صبای قم 4
* گسترش فولاد تبریز 4 - پرسپولیس تهران یک
* شهرداری ساوه 3 - فیروزصفه اصفهان صفر
* راه ساری 3 - علم و ادب سایپا صفر
جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:
|تیم
|بازی
|برد
|تساوی
|باخت
|گلزده
|گلخورده
|تفاضل
|امتیاز
|1- گیتی پسند اصفهان
|8
|8
|-
|-
|45
|11
|34+
|24
|2- فولادماهان اصفهان
|8
|7
|1
|-
|45
|18
|27+
|22
|3- صبای قم
|8
|7
|-
|1
|34
|18
|16+
|21
|4- شهیدمنصوری قرچک
|8
|6
|1
|1
|31
|14
|17+
|19
|5- ملی حفاری ایران
|8
|4
|2
|2
|24
|19
|5+
|14
|6- گسترش فولاد تبریز
|8
|4
|2
|2
|17
|19
|2-
|14
|7- لبنیات ارژن شیراز
|8
|3
|-
|5
|21
|28
|7-
|9
|8- فیروزصفه اصفهان
|8
|3
|-
|5
|16
|29
|13-
|9
|9- شهرداری ساوه
|8
|2
|2
|4
|16
|23
|7-
|8
|10- علم و ادب مشهد
|8
|2
|1
|5
|12
|21
|9-
|7
|11- راه ساری
|8
|2
|-
|6
|21
|31
|10-
|6
|12- میثاق تهران
|8
|2
|-
|6
|14
|30
|16-
|6
|13- پرسپولیس
|8
|1
|1
|6
|19
|33
|14-
|4
|14- دبیری تبریز
|8
|-
|-
|8
|17
|38
|21-
|0
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