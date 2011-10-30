برگزاری تورهای طبیعتگردی از سوی مرکز تحقیقات بیابان دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این تور شامل مواردی از قبیل بازدید از باغ فین کاشان، بازدید از طبیعت زیبای مرنجاب، بازدید از کاروانسرای 400 ساله عباسی و بازدید و پیاده روی بروی تپه های شن روان است.

بازدید از چاه دستکن تاریخی و آشنایی با پوشش گیاهی و حیوانات منطقه از دیگر بخشهای تور طبیعت گردی کویر مرنجاب است.

یک وعده صبحانه، یک وعده نهار و یک وعده شام گرم در رستوران، یک وعده ناهار سرد، پذیرایی، بیمه مسافرتی و راهنما جزو برنامه های این تور است.

یک شب اقامت در ایستگاه تحقیقاتی کاشان وابسته به مرکز تحقیقات بین المللی بیابان و وسیله نقلیه توریستی، دیگر برنامه های این تور است.

وسایل مورد نیاز برای شرکت در این تور، کارت شناسایی یا شناسنامه، وسایل شخصی و بهداشتی (دارو در صورت لزوم و ...) و کفش مناسب راهپیمایی است.

همچنین به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست، استفاده از ظروف یکبار مصرف ممنوع است.

در خصوص ثبت نام گروهی، تخفیف ارائه می شود

هزینه تور برای هر نفر 60 هزار تومان و شرکت برای عموم در این تور آزاد است ضمن اینکه در خصوص ثبت نام گروهی، تخفیف ارائه می شود.

تلفن تماس جهت رزور جا در این زمینه 88971717-021 و ایمیل نیز desertecotourism@gmail.co است.

تور یادشده از صبح پنج شنبه هر هفته راس ساعت هفت و سی دقیقه آغاز می شود و عصر جمعه به پایان می رسد.

مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی در سال 1354 به صورت یک واحد مستقل در دانشگاه تهران تاسیس شده است.

این مرکز به منظور شناخت جامع مناطق کویری و بیابانی ایران از لحاظ طبیعی، انسانی، اجتماعی و مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان یک پژوهشکده تاسیس شد.

اعتلای سطح پژوهشی و علمی کشور به منظور عمران مناطق کویری و بیابانی و بهبود وضع زندگی مردم این مناطق از دیگر اهداف در این زمینه بوده است.

این مرکز بر اساس مصوبه شورای دانشگاه از سال 1385 به "مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر" و از سال 1388به "مرکز تحقیقات بین المللی بیابان" تغییر نام داده است.