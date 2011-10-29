سومین همایش صنعت چاپ قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در سومین همایش صنعت چاپ استان قم که ظهر شنبه در تالار شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، از صدور 28 مجوز جدید در سال جاری در حوزه چاپ و نشر خبرداد و عنوان کرد: 30 پرونده برای صدور مجوز در حال رسیدگی است.



صدور 10 مجور دیجیتال



محمد حسین استادآقا همچنین از صدور 10 مجوز چاپ دیجیتال خبرداد و بر لزوم به روز شدن صنعت چاپ و نشر در استان تاکید کرد.



وی با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره صنعت استان در آینده نزدیک اظهارداشت: جشنواره چهارم با محوریت صحافی‌ها و با هدف ارتقاء این بخش در دستور کار خواهد بود.



مدیرکل ارشاد قم با بیان اینکه در سال قبل 5 فقره مجوز خرید و فروش تجهیزات چاپ صادر شده است بیان داشت: این میزان در مقایسه با 250 واحد موجود اندک است.



گفتنی است در سال گذشته 50 هزار عنوان کتاب در تیراژ میلیونی در قم چاپ و در گستره ملی و بین المللی منتشر شد.



هم اکنون بیش از 800 ناشر، 200 موسسه فرهنگی، 240 چاپخانه و واحدهای مربوطه آن در استان قم فعالیت می کنند و 3 هزار نفر دست اندکار این امور است.



تجلیل از پیشکسوت صنعت چاپ



در سومین همایش صنعت چاپ و نشر استان از محمدخانی از پیشکسوتان چاپ و نشر قم که شب گذشته دار فانی را وداع گفته است تجلیل شد.



تجلیل از آثار برتر



در پایان این همایش با حضور تنی چند از مسئولان استانی از چاپخانه داران برتر نیز تجلیل شد؛ از لیتوگرافی غمخوار به علت چاپ اثر بسم الله قدردانی شد.



همچنین از چاپخانه سیدعباس اسماعیل نژاد به علت تولید اثر پوستر کودکان، از چاپخانه گلها به علت تولید اثر جعبه کاردان و از سپهر نوین به علت تولید اثر خدایا بنمایان مرا هرچه ارجمند است تقدیر شد.



از چاپخانه افق به علت تولید اثر دوستی گنجشک کوچولو و ماهی کوچولو همچنین از چاپ دیجیتال اثر نمای داخلی ماشین و مدیریت پروژه آبگرمکن خورشیدی به عنوان آثار برتر سومین جشنواره قدردانی شد.