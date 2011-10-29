15000 نفر به مشترکان آبفار مازندران افزوده شد

عیسی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با افزوده شدن 15 هزار و 580 مشترک به تعداد مشترکان آب روستایی مازندران در ششماهه نخست سالجاری، مجموع مشترکان بهره مند از آب آشامیدنی سالم در روستاهای استان به 308 هزار و 800 مشترک رسید.

وی اظهار داشت: تا پایان نیمه نخست امسال، 494 پروژه آبرسانی در هزار و 458 روستای استان اجراء شد.

یزدانی، 84.5 درصد از مشترکان را خانگی و 15.5 درصد را غیر خانگی دانست و گفت: بیشترین تعداد مشترکان با 48 هزار و 200 مشترک در روستاهای شهرستان ساری و میاندرود و کمترین این تعداد با شش هزار و 750 مشترک در روستاهای سوادکوه مستقر هستند.

یزدانی، 22 هزار مشترک از مجموع مشترکان را خوش نشینان و ویلاداران عنوان کرد.

وی با اشاره به الگوی مصرف آب افزود: الگوی صحیح مصرف آب 15 الی 16 متر مکعب در ماه است که بر این اساس 51 درصد از مشترکان الگوی مصرف آب را رعایت کردند اما 15 درصد بیشتر از دو برابر مصرف و 34 درصد تا دو برابر، آب مصرف کردند.

یزدانی، تعداد مشترکان فاقد کنتور آب در روستاهای مازندران را سه هزار و 200 مشترک برشمرد و گفت: کنتور 28 هزار مشترک در بازرسی ها خراب بوده است که پس از عیب یابی ،تعمیر و یا تعویض شده است.