سیاست در روسیه؛ از نخبه گرایی روسی تا بازی پوتین- مدودف

دکتر "مهدی مطهر نیا" استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، دکتر "اکبر ولی زاده" عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل روسیه و "حسین هواسی" کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی طی نشستی در غرفه خبرگزاری مهر در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها به تحلیل آینده سیاسی روسیه پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 پرداختند.

در ابتدای این نشست کارشناسان با اشاره به نامزدی مجدد "ولادیمیر پوتین" در این انتخابات به تحلیل دلایل این اقدام پرداختند.

نامزدی پوتین در راستای تقسیم کار برنامه ریزی شده از سالها قبل بود

دکتر ولی زاده: وضعیت انتخاباتی در روسیه از مدتها قبل تا حدی قابل پیش بینی بوده و روندی که تا کنون طی شده نیز این را نشان می دهد. در حال حاضر نیز صحت تحلیل هایی که از قبل وجود داشت حاکی از تقسیم کار بین "دیمیتری مدودف" و "ولادیمیر پوتین" به اثبات رسیده است.

از زمانی که تغییرات قانون اساسی صورت گرفت و مدت ریاست جمهوری از 4 سال به 6 سال افزایش یافت، کارشناسان در مورد این تقسیم کار به قطعیت رسیده و همگان منتظر روی کار آمدن دوباره پوتین در سال 2012 بودند. کارهایی هم که پوتین تا کنون انجام داده این را نشان داده است. در این میان باید توجه کرد حزب روسیه واحد که پوتین و مدودف هر دو عضو آن هستند، در زمان نزدیک شدن به انتخابات دچار کاهش محبوبیت شده است. نظرسنجی های اخیر نشان می دهد این حزب آن محبوبیت بالای 50 درصد پیشین را نداشته و این میزان به کمتر از 38 درصد رسیده و این خود زنگ خطری برای هر دو آنها است.





علیرغم جوسازی ها علیه پوتین در رسانه های خارجی که دم از وجود اختلاف بین پوتین و مدودف می زنند، چنین اختلافی وجود ندارد و در دنیای واقعی بین آنها خصومت و دشمنی نیست. دکتر اکبر ولی زاده به نظر نمی رسد با وجود پوتین در رقابتهای انتخاباتی سال آینده روسیه نامزدی از گروههای سیاسی دیگر بتواند عرض اندام کند. نامزد حزب کمونیست نیز عنصری حداقلی است که این مسئله به تجربه در انتخابات گذشته نمایان شده است. از آنجا که زمان روی کار آمدن پوتین این حزب نتوانسته به عنوان یک آلترناتیو موثر در برابر حزب حاکم عمل کند، می توان نقش آن را در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز ناچیز در نظر گرفته و به پیروزی پوتین امیدوار بود. در حال حاضر از نظر سیاسی بجز پوتین و مدودف مهره سیاسی خاصی در عرصه نیست و این دو نیز طبق تقسیم کار از پیش انجام شده زمام امور را بدست خواهند گرفت. به نظر نمی رسد با وجود پوتین در رقابتهای انتخاباتی سال آینده روسیه نامزدی از گروههای سیاسی دیگر بتواند عرض اندام کند. نامزد حزب کمونیست نیز عنصری حداقلی است که این مسئله به تجربه در انتخابات گذشته نمایان شده است. از آنجا که زمان روی کار آمدن پوتین این حزب نتوانسته به عنوان یک آلترناتیو موثر در برابر حزب حاکم عمل کند، می توان نقش آن را در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز ناچیز در نظر گرفته و به پیروزی پوتین امیدوار بود. در حال حاضر از نظر سیاسی بجز پوتین و مدودف مهره سیاسی خاصی در عرصه نیست و این دو نیز طبق تقسیم کار از پیش انجام شده زمام امور را بدست خواهند گرفت.

حتی دور از ذهن نیست که پوتین پس از دوره 6 ساله ریاست جمهوری بار دیگر به این سمت انتخاب شود. با توجه به محبوبیت بالای وی، علیرغم جوسازی های علیه وی در رسانه های خارجی که دم از وجود اختلاف بین پوتین و مدودف می زنند، چنین اختلافی وجود ندارد و در دنیای واقعی بین آنها خصومت و دشمنی نیست، از این رو انتظار می رود در انتخابات 2012 پیروزی با پوتین باشد و وی بدون هیچ دغدغه ای با تفکراتی که بهتر و اصلاح شده و برای تبدیل کردن روسیه به یک قدرت موثر بین المللی بویژه با قابلیت بالای اقتصادی بار دیگر بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زند.

در روسیه از دیرباز نخبه گرایی بر مبنای "رئالیسم روسی" حکمفرما است

دکتر مطهر نیا: چیزی که در روسیه همواره عمل می کند نوعی "رئالیسم روسی" است. دلیل این که این را مطرح می کنم این است که ما باید بافت موقعیتی این واقعگرایی را در روسیه مورد توجه قرار دهیم. در روسیه حکومتها چه در دوره تزارها، چه در دوره شوروی و چه در حال حاضر ساختاری نخبه گرا دارد. این نخبگان سیاسی هستند که با یک انگاره ماکیاولیستی با بازتعریف روسی آن، عمل می کنند که من آن را رئالیسم روسی می نامم.



معتقد هستم که نخبه گرایی به عنوان اصل اساسی و روح حاکم بر ساختارهای گوناگون روسیه در جریان است. امروز همان افسران قدیم کا گ ب هستند که در رژیم جدید بازهم نفوذ و قدرت خود را حفظ کرده اند و سعی کرده اند با پذیرش تغییر و تحولات ناشی از دگرگونی موقعیتی خود را وفق داده و قدرت خود را حفظ کنند.



آنچه که در روسیه در باب مسائل بین المللی و غرب مطرح است این است که روسیه تحت چند اتمسفر یا فضای گفتمانی قرار دارد. اتمسفر نخست این که روسیه نمی خواهد قبول کند که دوران ابرقدرتی اش به پایان رسیده و لذا این کشور امروز با این که در برابر قدرت کشورهای برتر جهان مثل چین، اتحادیه اروپا و آمریکا درصد کمی از قدرت بین المللی را داراست اما می خواهد وزن خود را در معادلات بین المللی حفظ کند. بازی با غرب در جهت امتیازگیری در راستای افزایش قدرت از جمله اقدامات روسیه است. این رئالیسم روسی را در ارتباط با پرونده هسته ای ایران می بینیم، در ارتباط با سازمان شانگهای و پذیرش ایران می بینیم، در ارتباط با انتقال لوله گاز به اروپا می بینیم. اینها نشان می دهد که روسیه از این رئالیسم پیروی می کند.



نخبگان سیاسی در روسیه به خوبی فهمیده اند که دوران ابرقدرتی آنها پایان یافته اما وزن آنها در معادلات بین المللی اینگونه می تواند حفظ شود. از این منظر تقسیم کاری بین نخبگان صورت گرفته که باید مورد توجه قرار گیرد. پوتین به عنوان رهبر روسیه جدید جوابگوی نیازهای داخلی افکار عمومی و عقده حقارت ناشی از شکست اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در جنگ سرد یا به عبارتی جنگ جهانی سوم از ایالات متحده آمریکا باشد. لذا پرستیژ ضدغربی گرفته و می کوشد با فضای آمیخته با رویکرد شرق گرایانه در سیاست خارجی زمینه های اصلی بهره برداری از کارتهای برنده را در دست داشته باشد. از طرف دیگر مدودف آمد و چهره ای غربگرایانه از خود نشان داد تا وجه تکمیل کننده این نگاه به شرق پوتین باشد.



حزب روسیه واحد تا زمانی برنده است که وحدت نخبگان حزبی در جهت اداره حزب در پرتو رئالیسم روسی عینیت پیدا کند اما در صورتی که یکی از این دو احساس کند بازی درون حزب برای کنترل آینده روسیه به بازی برد-باخت برای یک طرف منجر شود، یکی از آنها توسط دیگری حذف می شود. دکتر مهدی مطهر نیا معتقدم این تقسیم کار نه از منظر سیاست خارجی روسیه بلکه از منظر نخبگان سیاسی حاکم بر این کشور صورت گرفته و این تقسیم کار برای جابجایی قدرت است. ما در دوره جدید پوتین تغییر استراتژی نخواهیم داشت بلکه این تغییر تاکتیکی خواهد بود، به این ترتیب حرفهایی که توسط نخست وزیر قدرتمند روسیه مطرح می شد این بار توسط رئیس جمهوری مطرح می شود و نگاه به غرب توسط نخست وزیر به نام مدودف ادامه یافته و نگاه شرق گرایانه پوتین را تکمیل خواهد کرد. معتقدم این تقسیم کار نه از منظر سیاست خارجی روسیه بلکه از منظر نخبگان سیاسی حاکم بر این کشور صورت گرفته و این تقسیم کار برای جابجایی قدرت است. ما در دوره جدید پوتین تغییر استراتژی نخواهیم داشت بلکه این تغییر تاکتیکی خواهد بود، به این ترتیب حرفهایی که توسط نخست وزیر قدرتمند روسیه مطرح می شد این بار توسط رئیس جمهوری مطرح می شود و نگاه به غرب توسط نخست وزیر به نام مدودف ادامه یافته و نگاه شرق گرایانه پوتین را تکمیل خواهد کرد.

این هماهنگی تا زمانی است که بازی قدرت در نخبگان حاکم یک بازی برد-برد باشد اگر این بازی تبدیل به برد-باخت شود این بازی از سوی هر دو طرف به یک نبرد خونبار و تصفیه درونی می انجامد که دیر یا زود باید منتظرش باشیم تا در حزب روسیه واحد عملیاتی شود. حزب روسیه واحد تا زمانی برنده است که این وحدت نخبگان حزبی در جهت اداره حزب در پرتو رئالیسم روسی عینیت پیدا کند. لذا من معتقدم هنوز این وحدت نخبگان خود را نشان می دهد اما در صورتی که یکی از این دو احساس کند بازی برد-برد در درون حزب برای کنترل آینده روسیه به بازی برد-باخت برای یک طرف منجر شود، یکی از آنها توسط دیگری حذف می شود در این صورت افراد حذف شده هر یک با کارتهای خودشان بازی کنند. در این صورت ما باید شاهد رویارویی نگاه شرق گرایانه پوتین و نگاه غرب گرایانه مدودف باشیم و بر اساس قانون تسری میان کارکردی بین اجرای یک بافت، در میان اجزای یک بافت نخبه گرا هم همانگونه که در تقسیم قدرت ممکن است اختلاف پیش آید، این اختلاف ممکن است در سلایق گوناگون نیز نمود پیدا کند. اینها پژواکی از مناسبات قدرت در روسیه بر اساس رئالیسم روسی است.

پوتین می تواند تا سال 2020 زمام امور روسیه را در دست بگیرد

حسین هواسی: برای بررسی مسائل کنونی روسیه لازم است فضای این کشور را یک بار دیگر بازشناسی کنیم. من قائل به این نیستم که در روسیه نخبه گرایی وجود دارد، یک نوع فرصت طلبی سیاسی در روسیه وجود دارد یعنی فرصت طلبها نظام سیاسی را در دست دارند و این مسئله به شدت متمرکز است. بحث حزبی نیز در روسیه یک مستمسک ایجاد می کند در نگاه به حزب کمونیست، این در حالی است که روسها نگاه حزبی ندارند. اینها به اضافه اقداماتی مانند نظرسنجی هایی که هر از گاهی در روسیه گرفته می شود نمایشی از یک نوع نظام دمکراتیک است، به نظر من اینطور نیست بلکه این عوامل به عنوان مولفه هایی استفاده می شوند تا رابطه ها را حفظ کنند.





نظام انتخاباتی در روسیه کارکرد آنچنانی نداشته و ساختار این کشور همچنان اقتدارگرایانه است. هر چند مظاهر زیبایی از دمکراسی در این کشور به نمایش گذاشته شده اما نظم سیاسی این کشور همچنان در دست اشخاص است و اینها عواملی برای قبولاندن این مسئله است که فلان شخص رئیس جمهور شود و اگر این هم میسر نشود از راه دیگر و با ابزار دیگری این اتفاق خواهد افتاد. حسین هواسی اگر از کسی بپرسیم که نخست وزیرها سابق روسیه را نام ببر، به سختی می تواند نام چند نفر از آنان را ببرد، چون در نظام سیاسی این کشور نخست وزیر مرجعیت ندارد و رئیس جمهور است که صفر تا صد سیاست کشور را در داخل و سیاست بین الملل نوشته و اجرا می کند. به همین دلیل باید گفت در دوران ریاست جمهوری "دیمیتری مدودف" دستخط پوتین به عنوان سرمشق تمرین می شد. منتها از آنجا که این کار کپی برداری از سرمشق و نه تولید سیاستی جدید بود، در این تمرین نوساناتی دیده می شد. چرا روسها باید بالانسی را بین غرب و شرق ایجاد کنند و بگوییم که این کار با توافق نخست وزیر و رئیس جمهوری ایجاد شود؟ روسها ماهیت سیاست داخلی شان از رئیس جمهور و شخص پوتین نشات می گیرد که در حال حاضر در مسند نخست وزیری نیز به اداره امور می پردازد و در حوزه سیاست خارجی یک نظام مدونی وجود دارد. اگر از کسی بپرسیم که نخست وزیرها سابق روسیه را نام ببر، به سختی می تواند نام چند نفر از آنان را ببرد، چون در نظام سیاسی این کشور نخست وزیر مرجعیت ندارد و رئیس جمهور است که صفر تا صد سیاست کشور را در داخل و سیاست بین الملل نوشته و اجرا می کند. به همین دلیل باید گفت در دوران ریاست جمهوری "دیمیتری مدودف" دستخط پوتین به عنوان سرمشق تمرین می شد. منتها از آنجا که این کار کپی برداری از سرمشق و نه تولید سیاستی جدید بود، در این تمرین نوساناتی دیده می شد. چرا روسها باید بالانسی را بین غرب و شرق ایجاد کنند و بگوییم که این کار با توافق نخست وزیر و رئیس جمهوری ایجاد شود؟ روسها ماهیت سیاست داخلی شان از رئیس جمهور و شخص پوتین نشات می گیرد که در حال حاضر در مسند نخست وزیری نیز به اداره امور می پردازد و در حوزه سیاست خارجی یک نظام مدونی وجود دارد.

به نظر من تا زمانی که پوتین بتواند روسیه را در یک فضای کارآمد اداره کند قدرت را در دست خواهد داشت و این می تواند تا سال 2020 ادامه داشته باشد. در حوزه سیاست خارجی روسیه از زمان روی کار آمدن پوتین توانسته تنشهای خود را غرب را به مراتب بهتر حل و فصل کرده و از تنشها بکاهد. در زمان مدودف نیز همینطور است. من این مسئله را که تقسیم قدرت میان مدودف و پوتین با هدف ایجاد بالانس روسیه در برابر غرب است نمی پذیرم.



در مورد مظاهر دمکراتیک روسیه مانند حزب هم باید گفت نظام انتخاباتی در روسیه کارکرد آنچنانی نداشته و ساختار این کشور همچنان اقتدارگرایانه است. هر چند مظاهر زیبایی از دمکراسی در این کشور به نمایش گذاشته شده اما نظم سیاسی این کشور همچنان در دست اشخاص است و اینها دفتر و دستکی برای قبولاندن این مسئله است که فلان شخص رئیس جمهور شود و اگر این هم میسر نشود از راه دیگر و با ابزار دیگری این اتفاق خواهد افتاد. نخبه گرایی هم به نظر من مولفه ها و هنجارهای اخلاقی و عقلایی دارد که روسیه فاقد این هنجارها است.

مطهرنیا: در اینجا باید توضیح دهم که تعریف ما از نخبه گرایی اشتباه است، نخبه کسی است که در امر حکومت دارای قدرت است و سعی می کند این قدرت را حفظ کند، در حالی که تعریف ارائه شده در ایران نادرست است، در اینجا کسانی که سرآمدان جامعه هستند مانند روشنفکر ها و اساتید دانشگاه، نخبه به حساب می آیند. اما وقتی می گوییم نخبه منظور کسی است که پایگاه اصلی قدرتش در حکومت است، رضاخان میرپنج سواد نداشت ولی یک نخبه بود و بدنبال حفظ قدرتش بود. نکته دیگر این که نخبه اساسا فرصت طلب است، یعنی ویژگی یک نخبه فرصت طلبی است. یعنی فرصت را غنیمت می شمارد تا قدرت خود را حفظ کند، منظور من از طرح مسئله نخبه گرایی در روسیه همین بود.