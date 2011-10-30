برنامه پوتین برای روسیه 2020/ سپر موشکی همچنان دغدغه مسکو است

در بخش دوم نشست "بررسی مسائل روسیه پس از انتخابات ریاست جمهوری 2012" با حضور دکتر "مهدی مطهر نیا" استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، دکتر "اکبر ولی زاده" عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل روسیه و "حسین هواسی" کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در غرفه خبرگزاری مهر، کارشناسان دلایل خود را برای پیروزی پوتین در این انتخابات و علت روی آوردن مردم روسیه به وی تشریح کردند.
مردم روسیه به شخصیتی مثل پوتین نیاز دارند
دکتر ولی زاده: تفکر پوتین و آنچه که به اسم پوتینیسم در روسیه شناخته می شود زاده نیازی است که در جامعه این کشور دیده می شود. در حال حاضر شانسی که برای پوتین و امثال وی در جامعه روسیه وجود دارد ناشی از نیازی است که بین مردم این کشور احساس می شود. دو نیاز اساسی که در بین روسها حس می شود یکی نیاز به احیای روسیه و بازگرداندن پرستیژ سابق مانند شوروی و زمان دوران تزار است، مردم این کشور به شدت دنبال بازگرداندن این وجهه هستند. نیاز دیگر نیز بازسازی و توسعه اقتصادی است. این دو مسئله اولویتهای اصلی روسیه است و این دقیقا همان چیزهایی است که پوتین بدنبال آن است و روی این مدار حرکت می کند.
توجه به این موضوع علت محبوبیت پوتین در میان مردم روسیه را روشن می کند یعنی دیدگاهی که نسبت به پوتین وجود دارد ناشی از پاسخ گویی به این دو نیاز است و این سوال که چرا وی در آینده خواهد ماند با جوابگویی و همپوشانی وی به این نیازها پاسخ داده می شود.
نگاه روسها به حوزه استراتژیک خود مانند دوران تزارها است
حسین هواسی: "کارآمدی" یک نظام می تواند وابسته به یک شخص و یا سیستم باشد. به نظر من در روسیه کارآمدی مناسب
|
روسها بدنبال از بین بردن خطرهای احتمالی در حوزه ژئوپلیتیک خود هستند اگر امکان داشت با مذاکره، اگر نشد با تامین منافع طرف مقابل، وگرنه با حمله سیاسی و نظامی به منافع طرف مقابل و به هر شکل می کوشند این مقاومت را از بین ببرند.
|حسین هواسی
نجات روسیه از بحران اقتصادی دوران یلتسین توسط پوتین
دکتر ولی زاده: علت این که من فکر می کنم پوتین و امثال وی همچنان برای روی کار ماندن در روسیه زمان دارند، توفیقاتی است که این کشور در زمان زمامداری وی داشته است. حتی در دورانی که مدودف زمامدار بود، بدلیل حضور پوتین در کنار دستش این توفیقات ادامه یافته است. اتفاقی که در روسیه افتاده این بوده که روسیه از کشوری بدهکار با وضع اسفبار اقتصادی، کشوری که در سالهای پایانی ریاست جمهوری "بوریس یلتسین" نظامیانش برای امرار معاش تانکها و تجهیزات نظامی شان را می فروختند به کشوری تبدیل شده که بیش از 400 میلیارد دلار فقط ذخایر ارزی دارد و توانسته تولید ناخالص ملی خود را به هزار و 200 میلیارد دلار برساند. این اعداد جامعه روسیه را برای پایبندی به آرمانهای پوتین اقناع می کند.
هر چند غرب افرادی را مانند کاسپاروف برای رودررویی با پوتین حمایت کرد، اما تفکرات آنها در قبال کارایی پوتین شکست خورد و این مسئله نشان داد که امثال پوتین همچنان مقبولیت دارد و جامعه روسیه دچار ضعفهایی است تنها به دست وی برطرف می شود. اگر اتفاق خاصی نیافتد و طبق تحلیلها مسائل روسیه در همین شرایط پیش برود، پیروزی پوتین در انتخابات سال آینده قطعی است.
کیش شخصیتی پوتین پاسخگوی بحران موجود در روانشناسی سیاسی ملت روسیه است
دکتر مطهر نیا: من معتقدم که پوتین می خواهد نقش ناپلئون بناپارت را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بازی کند. وی هر چند توانسته فردی سازنده باشد و توفیقاتی نیز بدست آورده ولی در واقع پوتین یک تونل گذار از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به یک نظام دمکراتیک در نظام آینده این کشور خواهد بود. وی این دوران گذار را طی می کند اما آنچه که مشخص است این تا زمانی وجود دارد که در این دوران گذار پوتین کارآمدی خود را برای حفظ اقتدار روسیه در افکار عمومی ملت این کشور دارا باشد، به همین دلیل است که وی به خودش و توانایی های جسمی و روحیه ورزشکاری اش می بالد. آنطور که در روانشناسی سیاسی مطرح می شود پوتین بحران درونی خود را با این اقتدار شخصیتی خود حل کرده و سعی می کند این بحران موجود در روانشناسی سیاسی ملت روسیه را پاسخگو باشد. این هم آغوشی میان این دو بحران، یعنی بحران جمعی و حل این بحران فردی توسط پوتین، امروز پوتین را محبوب کرده و این محبوبیت تا زمانی وجود دارد که وی بتواند این اقتدار را حفظ کند، در اولین جایی که این اقتدار شکست خورده و ترک بخورد، پوتین هم دچار اضمحلال خواهد شد.
|
روسها بدلیل موقعیت جغرافیایی خود همواره ترس از اشغال شدن توسط دشمنان را داشته اند و به همین دلیل بدنبال افزایش ظرفیتهای نظامی و استراتژیک بوده اند تا دغدغه دست اندازی غرب به سرزمین خود را نداشته باشند.
|دکتر اکبر ولی زاده
اقتصاد اولویت نخست پوتین پس از روی کار آمدن است
دکتر ولی زاده: اولویت اولی که پوتین دنبال می کند، اقتصادی است. برنامه هایی که وی در دست دارد و تدوین کرده بیشتر رویکردهای اقتصادی دارد، تجربه هم نشان داده این کشور زمانی می تواند خود را به عنوان یک قدرت بین المللی نشان دهد که از ظرفیتهای اقتصادی خوبی برخوردار گشته، از مشکلاتی که سالها گریبانگیرش بوده خلاص شده و به یک ثبات اقتصادی برسد. اولویت دوم روسیه می تواند مقابله با نگاه روانی بدبینانه روسها به غرب باشد. روسها هیچگاه نتوانسته اند با غرب کنار بیایند و این نگاه همواره در بین آنها وجود داشته که این کشور نتواند به یک سطح از امنیت و قابلیت دفاع در مقابل اشغالگری برسد. روسها بدلیل موقعیت جغرافیایی خود همواره ترس از اشغال شدن توسط دشمنان را داشته اند و به همین دلیل بدنبال افزایش ظرفیتهای نظامی و استراتژیک بوده اند تا دغدغه دست اندازی غرب به سرزمین خود را نداشته باشند. اکنون نیز پوتین بدنبال برطرف کردن اولویتهای آنی روسیه بویژه طرح سپردفاع موشکی غرب است.
|
وزن روسیه در قالب هشت مولفه نشان دهنده 2 درصد قدرت بین المللی در برابر آمریکایی است که دارای 20 درصد قدرت بین المللی است. اما این وزن در برابر وزن 14 درصدی اتحادیه اروپا، 14 درصدی چین و وزن 7 درصدی هند چندان در حقیقت موضوع تاثیر نمی گذارد، چرا که این دو درصد وزن دارای عمق استراتژیک و موثر به خاطر دارا بودن سلاحهای هسته ای است.
|دکتر مهدی مطهر نیا
روسیه با برگ 2 درصد قدرت بین المللی خود با غرب بازی می کند
دکتر مطهر نیا: روسها امروز وزن تعریف شده خود را در معادلات بین المللی در قالب حقیقی می دانند. وزنی که روسیه در قالب هشت مولفه دارد نشان دهنده 2 درصد قدرت بین المللی در برابر آمریکایی است که دارای 20 درصد قدرت بین المللی است. این وزن دو درصد در برابر وزن 14 درصدی اتحادیه اروپا، 14 درصدی چین و حتی وزن 7 درصدی هند چندان در حقیقت موضوع خود را به نمایش نمی گذارد، چرا که این دو درصد وزن دارای عمق استراتژیک و موثر به خاطر دارا بودن همین سلاحهای هسته ای است، لذا آمریکا و غربی ها به خوبی می دانند که این دو درصد نفوذ روسیه که می تواند با برگ آن بازی کند، بازمانده و پژواک قدرت اتحاد جماهیر شوروی است. به همین دلیل سعی می کند با ایجاد سپر موشکی به نام ایران و کره شمالی بطور غیرمستقیم روسیه را کنترل کند. به همین دلیل باید گفت که طرح سپرموشکی جدی است و ایجاد پایگاههایی در کردستان عراق، عراق، افغانستان و پاکستان مسائل عمده ای را نظم نوین جهانی آینده در برمی گیرد.
با این حال روسیه با کم آوردن در مبادی دیگر قدرت حتی برای عضویت ایران در شانگهای بر سر نفت و گاز رقابت دارد به گونه ای که ایران را نه به عنوان عضو اصلی بلکه به عنوان عضو ناظر می پذیرند و در برابر عضویت ایران مقاومتهای محرمانه در دیپلماسی پنهان شاهد بوده ایم که از سوی روسها صورت پذیرفت. با توجه به این مسئله باید گفت با وجود این که روسیه مدعی است دوست استراتژیک ایران است، اما در سیاستهای اعمالی اش خلاف این مسئله دیده می شود و در حوزه اقتصاد این کشور ایران را رقیب استراتژیک خود می داند. با این حال در صحنه سیاسی بدلیل رودررویی ایران با کشورهای غربی از برگ ایران برای گرفتن امتیاز از آنها استفاده می کند.
نظر شما