سرانه فضای سبز در بروجرد پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر شنبه در گردهمایی شوراها و کمیسیون های توسعه، عمران، طرح ریزی و زیست محیط شهری شورای شهرهای لرستان در سالن کنفرانس هتل زاگرس بروجرد اظهار داشت: عملکرد شوراها باید به گونه ای باشد که به اثبات کارآمدی آنها منجر شود.

وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است و مردم خود پس از سالهای پیروزی انقلاب توانسته اند این نظام را در برابر تهدیدات حفاظت کنند.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی امروزه به دنبال کاهش تصدی گری دولت و سپردن اداره کشور به مردم و منتخبین آنهاست.

حجت الاسلام ترابی با اشاره به عملکرد شوراهای اسلامی دوره های گذشته، بیان داشت: در گذشته مردم با نظام شورایی و کار جمعی کردن خیلی آشنایی نداشتند لذا شوراها در دوره اول با مشکلات عدیده ای مواجه بودند.

وی افزود: اما در حال حاضر بسیاری از کاستیها و نواقص حل شده است و باید تلاش شود تا تجربه سپردن امور شهر به منتخبان مردم یک تجربه موفق باشد.

امام جمعه بروجرد در ادامه اظهار داشت: یکی از مباحث بسیار مهم توسعه فضای سبز در شهرهاست چون با توجه به صنعتی شدن شهرها و تمام امور زندگی و تولید بیش از حد دی اکسید کربن بشر نیازمند اکسیژن کافی برای ادامه حیات است.

حجت الاسلام ترابی افزود: سرانه فضای بروجرد 8.15 متر مربع است که تا استاندارد جهانی در این زمینه فاصله زیادی داریم.

وی ادامه داد: تلاش شهرداری بروجرد باید در راستای حفظ باغات و ایجاد فضای سبز هرچه بیشتر باشد.

معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد نیز در این گردهمایی اظهار داشت: شوراها در کنار برخی از نهادهای جمهوری اسلامی جزء ارکان تصمیم گیری کشور محسوب می شوند.

سجاد معین ادامه داد: پیشبرد سریع کارهای عمرانی شهر و امور رفاهی از طریق مشارکت مردمی هدف شوراهاست که شوراها باید با حفظ جایگاه رفیع خود بتوانند با این فرصت در راستای اهداف تعیین شده حرکت کنند.

وی با بیان اینکه شعار دادن و مطالبه کردن آسان اما عمل کردن به آن مشکل است، یادآور شد: رکن اصلی مدیریت شهری کنترل و نظارت است که باید به آن توجه ویژه ای صورت گیرد.