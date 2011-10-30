پروازهای فرودگاه زنجان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی احمدیان افزود: به ‌رغم آمادگی زنجان برای برقراری پرواز به کشور سوریه از اواخر اسفندماه سال گذشته این پرواز به علت مشکلات امنیتی و عدم رغبت مسافران زنجانی برای مسافرت به این کشور انجام نشده است.

وی ادامه داد: موافقت نهایی با سازمان حج و زیارت در خصوص انجام پروازهای حج عمره از فرودگاه زنجان در سال‌جاری صورت گرفته است.

احمدیان با بیان اینکه با پیگیری‌های استان، موافقت نهایی برای انجام پروازهای حج عمره از فرودگاه زنجان در سال‌جاری صورت گرفته است، افزود: این پرواز علاوه بر زائران استان زنجان، برای چند استان همجوار نیز که امکان برقراری پروازهای عمره وجود ندارد، از امسال آغاز می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به تعداد زائران پیش‌بینی شده، تقریباً روزانه یک پرواز و در بعضی مواقع نیز هفته‌ای دو روز پرواز اضافه خواهیم کرد، ادامه داد: با تحقق این مهم، در طول هفته امکان ترانزیت و حمل و نقل هوایی حدود 50 تا 60 تن کالا به مقصد عربستان که مقصد خوبی برای مصارف کشاورزی است، به وجود خواهد آمد.