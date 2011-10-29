574 طرح مشاغل خانگی به بانکهای لرستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ویس کرمی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان دورود در خصوص سهمیه اشتغال سال ۹۰ استان لرستان اظهار داشت: تبلور فرصتهای شغلی و ایجاد اشتغال در سرمایه گذاری بخش خصوصی است و همه ما باید با تلاش و ارائه راهکارهای مناسب زمینه را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان فراهم کنیم.

وی با تاکید بر استفاده مناسب از همه ظرفیتهای موجود درشهرستان در سال جهاد اقتصادی خواستار تلاش بیشتر و پیگیری مستمر در خصوص ایجاد اشتغال تعهد شده دستگاههای اجرایی با توجه به سهمیه قابل توجه شهرستان دورود شد.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان لرستان همچنین بر ضرورت ثبت اشتغال ایجاد شده دستگاههای اجرایی در سامانه رصد اشتغال کشور تاکید کرد و افزود: همه دستگاههای اجرایی متعهد، بایستی میزان اشتغال ایجاد شده خود را به صورت ماهانه وارد سامانه کنند.

ویس کرمی با اشاره به اجرای طرح مشاغل خانگی در شهرستان دورود از دستگاههای اجرایی مرتبط خواست تا نسبت به اطلاع رسانی به متقاضیان و ثبت نام در سایت مربوطه برای جذب سهمیه شهرستان به طور جدی اقدام کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: بالغ بر 800 میلیارد ریال اعتبار مشاغل خانگی برای استان لرستان اختصاص و به بانکهای عامل ابلاغ شده است که بخش عمده ای از تعهد اشتغال سال 90 توسط دستگاههای اجرایی از طریق اعتبارات مشاغل خانگی است.

وی یادآور شد: تاکنون دو هزار و 225 مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شده و تعداد 574 طرح با اعتباری معادل 22هزار و 700 میلیون ریال به بانکهای عامل معرفی شده است که در حل بررسی هستند.

فرماندار شهرستان دورود نیز در این جلسه کارگروه اشتغال را کارگروهی مهم و راهبردی برای شهرستان عنوان کرد و با اشاره به تعهد دولت در سال جاری بر ضرورت تحقق تعهدات ادارات پیرامون اشتغال شهرستان تاکید کرد.

نصرت الله رشنو بر ضرورت استفاده از نیروی های بومی در مشاغل شهرستان تاکید کرد و افزود: ادارات برای تحقق سهمیه اشتغال با ایجاد فضای مناسب و با همیاری و پیگیری مستمر همکاری بیشتری در زمینه ایجاد مشاغل خانگی داشته باشند.