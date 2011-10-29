هجمه های دشمن عقاید مسلمانان را نشانه رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری عصر شنبه در مراسم اعطای مدارک ارزشیابی استخدامی روحانیان شاغل اهل سنت استان گلستان گفت: ‌گسترش مراکز و رشته های تخصصی دینی موجب تربیت پژوهشگران و نویسندگان متخصص در رشته‌های مختلف می شود و این مهم زمینه ساز تحول در حوزه‌های علمیه می شود.

وی افزود: جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند روحانیان و طلابی فاضل و عالم است.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان با اشاره به روایات متعدد اسلامی، تصریح کرد: خلوص نیت امری ضروری و لازمه تحصیل طلاب است و این ضرورت منافاتی با اخذ و دریافت مدارک علمی و تحصیلی ندارد.

عامری ادامه داد: فراگیری علم و دانش به مراتب از جهاد و شهادت افضل تر است، چراکه کسی عاشق شهادت است که با تحصیل علم و فراگیری دانش به این معرفت دست یافته باشد.

وی هدف از بعثت پیامبران را تعلیم و آموزش به انسان‌ها و همچنین تزکیه عنوان کرد و ادامه داد: عالم واقعی باید دین و اصول دین را به خوبی بشناسد و با عمق جان آن را درک نماید و آنگاه به دیگران منتقل کند.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور مردم را از نزدیکی به دو دسته برحذر داشت و گفت: دسته اول کسانی هستند که اصلاً دین را نمی شناسند و دسته دوم عالم نماهائی که دین را درک نکرده اند و یا در شناخت دین دچار کج فهمی اند.

وی با بیان اینکه ظرفیت های بسیار خوبی در بین اهل سنت وجود دارد، اضافه کرد: تمامی چهره های فعال و عالم اهل سنت باید شناسایی و یک بانک اطلاعاتی برای آن ایجاد شود.

عامری، از اقدامات نظام اسلامی و در راس آن مقام معظم رهبری در جهت فراهم کردن شرایط یکسان برای پیشرفت امور مذهبی، اجتماعی و فرهنگی علما و روحانیان مدارس علوم دینی اهل سنت و شیعه تقدیر و تشکر کرد.

در ابتدای این مراسم، کارشناس آموزش مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: استان گلستان با بیشترین تعداد شرکت کننده، بالاترین میزان قبولی را به خود اختصاص داده است.

مرجان کیا گفت: از تعداد 20 پذیرفته شده در این آزمون 5 نفر در سطح 2 (معادل کارشناسی) و 15 نفر در سطح 1 (معادل کاردانی) پذیرفته شدند.