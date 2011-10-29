برخی ادارات نوشهر تنها روی کاغذ شغل ایجاد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قمی اویلی عصر شنبه در شورای اداری شهرستان افزود: در برخی ادارت نیروهای بومی کمتر جذب شد و برخی نیز تنها روی کاغذ شغل ایجاد کرده اند.

وی اظهار داشت: آمار باید واقعی باشد و شایسته مردم نیست که آمارهای غیرواقعی دهیم.

وی با اشاره به دیدار مردی در بخش کجور عنون کرد: تامین شغل و ایجاد کار از مهمترین خواسته های اهالی بخش کجور است.

وی عنوان کرد: ادارت بومی گزینی را سرلوحه ایجاد اشتغال قرار دهند و برخی ادارات بیشترین اشتغالی که ایجاد کردند مربوط به نیروهای غیربومی بوده است.

فرماندار نوشهر به بحث سرشماری اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه بخش کجور را داریم، ادارات باید همکاری بیشتری در اجرای این طرح داشته باشد.

قمی اویلی افزود: همکاری برخی ادارات دراجرای این طرح جدی نیست.

وی با اشاره به برخی سیاه نمایی ها علیه اقدامت دولت تاکید کرد: دولت نهم و دهم به طور نسبی عملکردش مورد تایید است.

قمی افزود: انتقاد سازنده را می پذیریم ولی سیاه نمایی و مسائلی که تبعات امنیتی دارد، پذیرفتنی نیست.