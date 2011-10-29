حج روان و بدون تنشی را شاهد هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، محمد هادی فلاح زاده معاون توسعه مدیریت و منابع بعثه مقام معظم رهبری به خبرنگاران اظهار داشت: جمع بندی گزارش در دو بعد اجرایی و فرهنگی و مسایل دولت میزبان انجام می شود، در بعد اجرایی امسال در مقایسه با حج تمتع سال گذشته و عمره روند مطلوب تری مشاهده می شود.



وی افزود: علیرغم تنش سیاسی در روابط ایران و عربستان و تحول در کشورهای اسلامی و نیز با وجود توطئه دشمنان برای ایجاد تفرقه بین دو کشور تاثیرگذار اسلامی ایران و عربستان و توطئه رسانه های غربی برای ایجاد تنش، اما وضع خوبی در مراسم حج تمتع دیده می شود و این امور در حج تاثیری نداشته است.



فلاح زاده با بیان اینکه حج روان در سال جاری وجود دارد، افزود: البته برخی ماموران اجرایی عربستان برخوردهای غیرمسئولانه، غیر منطقی و غیر معقولانه با زوار ایرانی داشته اند و این امر همیشه وجود داشته، اما در مجموع هم زائران ایرانی با بزرگواری با این مساله برخورد کرده و هم در مجموع حج روان و مناسبی شاهدیم.



معاون توسعه مدیریت بعثه مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: دولت میزبان هم سعی می کند، حج به آرامی برگزار شود. فلاح زاده در مورد برخورد نامناسب برخی ماموران وهابی در بقیع با زائران ایرانی یادآور شد: دولت عربستان به عنوان میزبان باید جلوی برخی از خود سریهای عوامل خود به ویژه در بقیع را بگیرد.



وی گفت: برخی ماموران خودسر به اعتقادات مسلمانان به ویژه شیعه توهین می کنند و بعضا الفاظ ناشایست از آنها شنیده می‌شود که می تواند زمینه پرخاش‌گری باشد، لذا برای دولت میزبان که می خواهد حج آرامی برگزار شود، به مصلحت نیست.

فلاح زاده در مورد گزارش روند اجرایی حج گفت: نماینده ولی فقیه و سرپرست زائران ایرانی هر روز در دو نوبت ظهر و شب از هتلها و محل اسکان زائران ایرانی بازدید می کند.



وی اضافه کرد: نارضایتی زائران از دست اندرکاران اجرایی حج کمتر شده و بیش از 90 درصد از زائران از خدمات ارائه شده ابراز رضایت کرده اند. معاون بعثه مقام معظم رهبری یادآور شد: البته موارد جزئی نیز از مشکلات زائران در مدینه به نماینده ولی فقیه منتقل شد که بلافاصله دستور رسیدگی در صحنه و جلوی چشم زائر به عوامل اجرایی صادر شد.