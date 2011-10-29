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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

رئیس کتابخانه ملی ایران در غرفه مهر حضور یافت

رئیس کتابخانه ملی ایران در غرفه مهر حضور یافت

اسحاق صلاحی مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات، رعایت امانت را مهمترین ویژگی مهر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی بعد از ظهر امروز شنبه 7 آبان و در پنجمین روز از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها در غرفه مهر حضور یافت و از جدیدترین برنامه‌های سازمان متبوعش سخن گفت.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین در دفتر یادبود مهر این متن را به یادگار گذاشت:

«در عصر ارتباطات، رسانه‌های دیداری و شنیداری رسالت بسیار مهمی دارند. الحمدلله خبرگزاری مهر با رعایت دو نکته اساسی، امانتداری و استفاده از فناوری توانسته جایگاه ویژه‌ای در رسانه‌های جمعی به دست آورد. ضمن آرزوی موفقیت بیشتر امیدوارم کماکان با رعایت اخلاق حرفه‌ای و بهره‌گیری از فناوری در نقش ارتباطی بین ملت و دولت، بیش از پیش موفق باشید.

مشروح گفتگوی مهر با رئیس کتابخانه ملی ایران متعاقباً ارسال می‌شود.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها تا 10 آبان در مصلی دایر است. 

کد مطلب 1446682

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