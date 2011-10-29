رئیس کتابخانه ملی ایران در غرفه مهر حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق صلاحی بعد از ظهر امروز شنبه 7 آبان و در پنجمین روز از هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها در غرفه مهر حضور یافت و از جدیدترین برنامه‌های سازمان متبوعش سخن گفت.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین در دفتر یادبود مهر این متن را به یادگار گذاشت:

«در عصر ارتباطات، رسانه‌های دیداری و شنیداری رسالت بسیار مهمی دارند. الحمدلله خبرگزاری مهر با رعایت دو نکته اساسی، امانتداری و استفاده از فناوری توانسته جایگاه ویژه‌ای در رسانه‌های جمعی به دست آورد. ضمن آرزوی موفقیت بیشتر امیدوارم کماکان با رعایت اخلاق حرفه‌ای و بهره‌گیری از فناوری در نقش ارتباطی بین ملت و دولت، بیش از پیش موفق باشید.

مشروح گفتگوی مهر با رئیس کتابخانه ملی ایران متعاقباً ارسال می‌شود.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها تا 10 آبان در مصلی دایر است.