  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال/

تراکتورسازی در خانه فجرسپاسی پیروز شد/ صعود سرخپوشان به رده دوم جدول

تراکتورسازی در خانه فجرسپاسی پیروز شد/ صعود سرخپوشان به رده دوم جدول

دوازدهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برتری تراکتورسازی تبریز در خانه فجرسپاسی شیراز پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز شنبه با رویارویی تیم‌های فجرسپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز پیگیری شد.

این بازی که در ورزشگاه حافظیه و به میزبانی فجرسپاسی شیراز برگزار شد در پایان به برتری 2 بر یک تیم تراکتورسازی تبریز انجامید تا تیم سرخپوش تبریزی با 23 امتیاز به رده دوم جدول صعود کند.

در این بازی ابتدا مهدی نظری در دقیقه 26 تیم فجرسپاسی را پیش انداخت و با گل محمدحسن ابراهیمی که در ثانیه‌های پایانی نیمه اول به ثمر رسید کار دو تیم در این نیمه به تساوی کشیده شد.

تیم تراکتورسازی که پس از حذف از مسابقات جام حذفی تمام هم و غم خود را به موفقیت در لیگ برتر معطوف کرده است، در نیمه دوم بهتر از تیم میزبان بازی کرد و با گل دقیقه 67 "رودریگو توسی" برتری 2 بر یک را از آن خود کرد.

فجرسپاسی با تحمل این شکست خانگی همچنان با 10 امتیاز در رده هفدهم جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند.

کد مطلب 1446683

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها