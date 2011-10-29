تراکتورسازی در خانه فجرسپاسی پیروز شد/ صعود سرخپوشان به رده دوم جدول

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 16 امروز شنبه با رویارویی تیم‌های فجرسپاسی شیراز و تراکتورسازی تبریز پیگیری شد.

این بازی که در ورزشگاه حافظیه و به میزبانی فجرسپاسی شیراز برگزار شد در پایان به برتری 2 بر یک تیم تراکتورسازی تبریز انجامید تا تیم سرخپوش تبریزی با 23 امتیاز به رده دوم جدول صعود کند.

در این بازی ابتدا مهدی نظری در دقیقه 26 تیم فجرسپاسی را پیش انداخت و با گل محمدحسن ابراهیمی که در ثانیه‌های پایانی نیمه اول به ثمر رسید کار دو تیم در این نیمه به تساوی کشیده شد.

تیم تراکتورسازی که پس از حذف از مسابقات جام حذفی تمام هم و غم خود را به موفقیت در لیگ برتر معطوف کرده است، در نیمه دوم بهتر از تیم میزبان بازی کرد و با گل دقیقه 67 "رودریگو توسی" برتری 2 بر یک را از آن خود کرد.

فجرسپاسی با تحمل این شکست خانگی همچنان با 10 امتیاز در رده هفدهم جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند.