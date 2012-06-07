امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت فروش باشگاه داماش ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این نشست که مسئولان استانداری از جمله معاون سیاسی استانداری، نمایندگان فرمانداری و شورای شهر، معاون دادستانی گیلان و مدیران اطلاعات و بازرسی در آن حضور داشتند، صحبت‌های خوبی مطرح شد و خیلی از دوستان از وضعیت داماش اطلاعات کاملی بدست آوردند.

وی اضافه کرد: وضعیت تیم و باشگاه را کاملا برای حاضران روشن کردم. آنها باید نگران وضعیت باشگاه باشند و مشکلات را تا آنجایی که می‌توانند حل کنند.

مدیرعامل باشگاه داماش در مورد وضعیت فروش امتیاز باشگاه داماش تاکید کرد: امروز با هدایتی قرار داریم اما اخباری که در مورد خرید باشگاه ملوان توسط ایشان شنیدم، برایم بسیار عجیب و غریب بود. شاید ایشان تصمیم گرفته است ملوان را هم بخرد، بنده هم اعتقاد دارم باید به داد ملوان هم رسید اما آنچه به بنده مربوط می‌شود این است که قرار امروز با ایشان نشستی داشته باشیم.

وی با اشاره به صحبت‌های مسئولان باشگاه ملوان مبنی بر اینکه با هدایتی توافقی نداشتند، افزود: ما با آقای هدایتی در مورد رقم، عدد و چگونگی واگذاری به توافق رسیدیم و قرار بود امروز نشست نهایی برگزار شود. البته بنده به این جمله "الخیر فی ما وقع" اعتقاد کاملی دارم یعنی آنچه رخ می‌دهد، خیری در آن است.

عابدینی با بیان اینکه مردم رشت استحقاق داشتن یک تیم خوب در لیگ را دارند، تصریح کرد: امروز داماش متعلق به تنها شهر رشت نیست بلکه مردم لاهیجان، صومعه‌سرا، فومن، ماسال و ... هم این تیم را دوست دارند. حضور مردم این شهرها در محل برگزاری مسابقات داماش و بازیکنان مستعد این شهرها در برنامه‌های استعدادیابی، بیانگر محبوبیت تیم نزد مردم استان است.

وی ناگهان به موضوعی مهمی اشاره کرد: هنوز ترکش‌های انتخابات مجمع فدراسیون فوتبال را می‌خورم. من تنها یک رای داشتم اما آقایان تحمل یک رای نداشتند. بنده نظرم را اعلام کردم که گزینه اول آقای کفاشیان و گزینه دومم هم عزیزالله محمدی است. من گفتم به کفاشیان رای دادم اما دیگران نگفتند به چه کسی رای داده‌اند، خوب حق داشتند.

مدیرعامل باشگاه داماش با اشاره به اینکه وقتی به کفاشیان اعلام کرد نباید کناره‌گیری کند انتخابات به دور دوم کشیده شده بود و قریب هم حضور داشت، خاطرنشان کرد: کفاشیان با حداکثر آرا رئیس شد اما در این مدت هرجایی ما حرکتی انجام دادیم، آقایان آن را خنثی می‌کنند. غیر از اینکه می‌خواهند عابدینی را از صحنه فوتبال کنار بگذارند، هدف دیگری ندارند. اگر بنده منافعم را در رفتن از فوتبال ببینم، عطای کار را به لقایش می‌بخشم.

وی در ادامه اظهار داشت: از روزی که به کفاشیان رای دادم، از ایشان یک ریال کمک نخواستم. حتی حقمان را هم خواستیم اما ندادند. پس از رای دادن به کفاشیان زبانم کوتاه شده و امروز نمی‌توانم درخواست کمک کنم. البته اگر رای نمی‌دادم می‌توانستم حرف بزنم. رای‌یی که دادم به خاطر این نبود که بدرد داماش بخورد بلکه کسی را انتخاب کردم که به درد فوتبال بخورد.

عابدینی با بیان اینکه در موقع رای دادن به فکر فوتبال کشور و صعود آسان تیم ملی به جام جهانی بود، افزود: درست است تیم ملی در ازبکستان که همه از شرایط سخت بازی در آنجا مطلع هستند، بازی دلچسبی انجام نداد اما پیروزی شیرین و بزرگی کسب کرد. در این سال‌ها شاهد بودیم در مسابقات ملی و باشگاهی از داوری متضرر شدیم زیرا داور دچار اشتباه می‌شود، امروز هم این اشتباه به نفع ما شد.

وی در این خصوص اضافه کرد: متاسفانه هنوز نمی‌توانیم برخی مسائل را تحمل کنیم و در بوق و کرنا کرده‌ایم که تیم ملی با بدشانسی در ازبکستان پیروز شده است. باید بدانیم این تیم ملی برای کفاشیان نیست بلکه برای ایران است و باید از آن حمایت کنیم اما وقتی به تیم نگاه می‌کنیم می‌بینیم آن حمایت لازم صورت نمی‌گیرد، انگار نه انگار اینها بچه‌های ایران هستند و تیم ملی متعلق به کشور است. متاسفانه خیلی از ماسئل با هم قاطی شده و عجیب و غریب است.

مدیرعامل باشگاه داماش در ادامه صحبت‌هایش با خبرنگار مهر، تاکید کرد: بنده تیم داماش را بسته‌ام و با قاطعیت عرض می‌کنم هیئت فوتبال و مسئولان استان هم سفت و سخت پشت سر تیم هستند شاید بعضی مواقع قولی داده‌اند که نمی‌توانند انجام دهند، عیبی ندارد شاید شرایط اجرای آن را نداشته‌‍اند اما در نهایت حامی تیم هستند.

وی افزود: در این مدت تیم را منهای یک بازیکن و با حداقل مبالغ بسته‌ام و بازیکنان طلبکار هم حاضر شده‌اند، برگ تسویه حساب را امضا کنند تا باشگاه برای ثبت قراردادها به مشکل نخورد. حتی آنها خودشان با هزینه شخصی تسویه حساب مالیاتی را دریافت می‌کنند که این نشان دهنده وفاق در تیم است که ان‌شا‌‌ء الله موفقیت هم به همراه خواهد داشت.

عابدینی همچنین خاطرنشان کرد: اگر آقای حسین هدایتی عقب نشینی نکند، نتایج سال آینده حاصل زحمات ایشان خواهد بود اما اینکه عقب نشینی کند، به خودشان بستگی دارد. ما با ایشان قرارداد رسمی نبستیم بلکه تنها صحبت کرده‌ایم.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش هم تصریح کرد: امروز مسئولان امور اقتصاد و دارایی برای ورزش شمشیر را از رو بسته‌اند، مگر در این مدت چه کمکی به ورزش شده و چه درآمدزایی صورت گرفته است که اینچنین برخورد صورت می‌گیرد.

مدیرعامل باشگاه داماش در پایان گفت: همه معتقدیم که باید مالیات پرداخت شود اما اینکه می‌گویند فلان بازیکن 300 میلیون گرفته نه 150 میلیون تومان درست نیست. همه اسناد و مدارک در فدراسیون، هیئت فوتبال و باشگاه موجود است، بهتر است همدیگر را قبول کرده و در کارها همدیگر را باور کنیم.