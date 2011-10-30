کانون تخصصی خانواده در فرهنگسراهای مشهد تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ ‌این طرح در راستای اجرای طرح کوچه خوشبختی که متولی آن فرهنگسرای خانواده است، ایجاد خواهد شد.

در شهر مشهد 12 ارگان متولی امر مهارت آموزی هستند اما متاسفانه تا به امروز در حوزه فرهنگ مهارت آموزی فعالیتی صورت نگرفته است لذا با توجه به اینکه اولویت اصلی فرهنگسراها فرهنگسازی است، بحث مهارت آموزی را در قالب مهارت های خانه داری، یادگیری، حرفه و فن، مطالعه، مهارت های حرکتی و... در فرهنگسرای غدیر پیگیری خواهد شد.

طرح کوچه خوشبختی به عنوان پایلوت کانون خانواده در حال حاضر ویژه زوجین جوان شهر بهشت در دو مقطع دوران عقد و استقلال برگزار می شود.

کارگاه های آموزشی، مشاوره گروهی و فردی، جنگ های شادی، اردو، تشرف به حرم مطهر رضوی، کارگاه های فرهنگی از جمله برنامه هایی است که در این طرح اجرا می شود.

گفتنی است؛ در طرح کوچه خوشبختی فرهنگسرای غدیر که از 27شهریور آغازشده و تا بهمن ماه نیز ادامه دارد بیش از 230 زوج جوان حضور دارند که از این تعداد 106زوج دوران عقد و 133زوج دوران استقلال را سپری می کنند.