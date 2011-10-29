پدرام پاک‌آئین در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا در 5 روزی که از نمایشگاه مطبوعات می‌گذرد، تخلفی از سوی غرفه‌داران صورت گرفته است؟ گفت: تخلف خاص و ویژه‌ای از ناحیه غرفه‌داران مشاهده نشده است و این نشان‌دهنده درک فضای رسانه‌ای و اهتمام رسانه‌ها و غرفه‌داران محترم به رعایت ضوابط نمایشگاه و هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن آن است.

وی تعداد بازدیدکنندگان از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها را تنها در روز جمعه (چهارمین روز نمایشگاه) 147 هزار نفر عنوان کرد و افزود: امروز (شنبه) و علیرغم بارندگی، این میزان افزایش هم داشته است و در شرایطی که ما شاهد حجم انبوه بازدیدکنندگان از نمایشگاه هستیم، رعایت نظم و انظباط در مصلی قابل ستایش است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تمهیدی اندیشیده شده که مشکل قطعی برق دیگر در ایام برپایی نمایشگاه مطبوعات رخ ندهد؟ تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه‌ای به عمل آمده تا بار دیگر شاهد قطعی برق نباشیم.

این عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه هجدهم مطبوعات و خبرگزاریها همچنین با اشاره به استقبال مردم از این رویداد رسانه‌ای درباره احتمال تمدید آن هم گفت: با توجه به قراردادی که ما با مسئولان مصلی امضا کرده‌ایم، این احتمال ضعیف است اما برای پاسخگویی به این استقبال، قطعاً در آینده نزدیک شاهد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه مطبوعات خواهیم بود.

پاک‌آئین در پایان درباره بُن‌های خرید و اشتراک مطبوعات که در نمایشگاه هجدهم توزیع شده است، تاکید کرد: توزیع بُن‌های خرید و اشتراک مطبوعات در پنجمین روز نمایشگاه هجدهم از مرز 250 میلیون تومان گذشت.

امسال و برای اولین بار در نمایشگاه مطبوعات 500 میلیون تومان اعتبار برای عرضه بن‌های خرید و اشتراک مطبوعات با تخفیف 80 درصد به دانشجویان، طلاب، دانش‌آموزان و خبرنگاران عرضه شده است که به گفته پاک‌آئین نیمی از این اعتبار تاکنون میان بازدیدکنندگان توزیع شده است.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها تا 10 آبان در مصلی دایر است.