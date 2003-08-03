  1. فرهنگ و ادب
۱۲ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۳۲

با تركيب مينياتور و نقاشي كلاسيك ايتاليا صورت مي گيرد

نقاشي يك كليساي ايتاليايي توسط هنرمند ايراني

نقاشي يك كليساي ايتاليايي توسط هنرمند ايراني

كليساي پالاجوي فلورانس با تلفيقي از بن مايه هاي فرهنگي ايراني و ايتاليا يي نقاشي مي شود .

رضا درخشاني در گفتگو با خبرنگارهنري " مهر" گفت : "با توجه به پيشينه هاي فرهنگي ايراني و ايتاليايي در اين اثر سعي كردم به تلفيقي از هر دو فرهنگ دست يابم . به همين دليل جنبه هايي از هنر مينياتور را در تركيب با نشانه ها و اصول هنركلاسيك اروپايي بكار بردم . د راين اثر فرشته هايي تحت تاثير نقاشي هاي بوتيچلي و داوينچي در فضاي بدون پرسپكتيو نقاشي ايراني ترسيم مي شوند . از سوي ديگر سعي كرده ام  نوعي نابجايي عناصر را در اين اثر بوجود آوردم ."

 نقاشي ديوار اصلي محراب اين كليسا به پايان رسيده است و تا همين قسمت كار نظر هنر شناسان ايتاليايي را به خود جلب كرده است . بنا بر پيش بيني هاي انجام شده نقاشي كامل اين كليسا پيش از سال نو ميلادي به پايان مي رسد . اين كليسا در حال حاضر در يك ملك خصوصي قرار دارد و از آن به عنوان كانون فعاليت هاي معنوي و امور روحاني نظير تمرينات يوگا استفاده مي شود .

 سنت نقاشي ديواري در ايتاليا از سابقه طولاني برخوردار است و بسياري از شاهكار هاي هنري ايتاليا مربوط به اين نوع نقاشي است . پيش از اين دو نقاش ايتاليا يي ديوارهاي اين كليسا را نقاشي كرده بودند اما به دليل عدم رضايت مالكين از نتيجه كار ، تصميم به نقاشي مجدد آن گرفته شده است .

