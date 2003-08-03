نقاشي يك كليساي ايتاليايي توسط هنرمند ايراني

رضا درخشاني در گفتگو با خبرنگارهنري " مهر" گفت : "با توجه به پيشينه هاي فرهنگي ايراني و ايتاليايي در اين اثر سعي كردم به تلفيقي از هر دو فرهنگ دست يابم . به همين دليل جنبه هايي از هنر مينياتور را در تركيب با نشانه ها و اصول هنركلاسيك اروپايي بكار بردم . د راين اثر فرشته هايي تحت تاثير نقاشي هاي بوتيچلي و داوينچي در فضاي بدون پرسپكتيو نقاشي ايراني ترسيم مي شوند . از سوي ديگر سعي كرده ام نوعي نابجايي عناصر را در اين اثر بوجود آوردم ."

نقاشي ديوار اصلي محراب اين كليسا به پايان رسيده است و تا همين قسمت كار نظر هنر شناسان ايتاليايي را به خود جلب كرده است . بنا بر پيش بيني هاي انجام شده نقاشي كامل اين كليسا پيش از سال نو ميلادي به پايان مي رسد . اين كليسا در حال حاضر در يك ملك خصوصي قرار دارد و از آن به عنوان كانون فعاليت هاي معنوي و امور روحاني نظير تمرينات يوگا استفاده مي شود .

سنت نقاشي ديواري در ايتاليا از سابقه طولاني برخوردار است و بسياري از شاهكار هاي هنري ايتاليا مربوط به اين نوع نقاشي است . پيش از اين دو نقاش ايتاليا يي ديوارهاي اين كليسا را نقاشي كرده بودند اما به دليل عدم رضايت مالكين از نتيجه كار ، تصميم به نقاشي مجدد آن گرفته شده است .