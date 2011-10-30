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۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۹

محسنی:

سی تی اسکن مصوبه سفر رهبری در نوشهر راه اندازی می شود

سی تی اسکن مصوبه سفر رهبری در نوشهر راه اندازی می شود

نوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم نوشهر و چالوس گفت: سی تی اسکن مصوبه سفر سال 88 مقام معظم رهبری در بیمارستان نوشهر همزمان با عید قربان راه اندازی و بخش های ویژه نیز فعال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی عصر شنبه در شورای اداری نوشهر بر لزوم تکمیل پروژه های ورزشی نیمه کاره شهرستان تاکید کرد و افزود: پروژه های ورزشی نظیر سالن ورزشی لرگان و چلندر تنها فونداسیون آن زده شده است.

وی اظهار داشت: باید نسبت به تکمیل پروژه های ورزشی اقدام شود و اداره ورزش و امور و جوانان در این زمینه برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال ایجاد شده در نوشهر گفت: موفق ترین دستگاه در این حوزه علوم پزشکی بوده است که نسبت به اشتغال 40 نیرو اقدام کرد.

این نماینده مجلس گفت: مراکز بهداشتی و درمانی مصوب در شهرستان نیز کلنگ زنی می شود و نسبت به ساخت آن اقدام خواهد شد.

محسنی گفت: برای اجرای این طرح پنج میلیارد ریال از اعتبارات ملی منظور شده است.

کد مطلب 1446703

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