سی تی اسکن مصوبه سفر رهبری در نوشهر راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی عصر شنبه در شورای اداری نوشهر بر لزوم تکمیل پروژه های ورزشی نیمه کاره شهرستان تاکید کرد و افزود: پروژه های ورزشی نظیر سالن ورزشی لرگان و چلندر تنها فونداسیون آن زده شده است.

وی اظهار داشت: باید نسبت به تکمیل پروژه های ورزشی اقدام شود و اداره ورزش و امور و جوانان در این زمینه برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال ایجاد شده در نوشهر گفت: موفق ترین دستگاه در این حوزه علوم پزشکی بوده است که نسبت به اشتغال 40 نیرو اقدام کرد.

این نماینده مجلس گفت: مراکز بهداشتی و درمانی مصوب در شهرستان نیز کلنگ زنی می شود و نسبت به ساخت آن اقدام خواهد شد.

محسنی گفت: برای اجرای این طرح پنج میلیارد ریال از اعتبارات ملی منظور شده است.