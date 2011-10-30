420 میلیون تومان بودجه به پارک های خطی مشهد اختصاص یافت

محسن گل مشکی در گفتگو با خبرنگار مهر به مبلغ 41 میلیارد ریال بودجه که در اختیار این منطقه قرار گرفته بود اشاره کرد و ادامه داد: از این مبلغ یک سوم به ناحیه یک برای تکمیل روشنایی معابر، پارک ها و بهبود فضای سبز تعلق گرفته است.
وی تصریح کرد: احداث پیاده رو سازی، بهسازی پیاده رو های خیابان های سلمان، سرافرازان، پیروزی، طرح بهسازی عابران پیاده، تقاطع های همسطح و غیر همسطح با دو میلیارد و 693 میلیون ریال هزینه شده است.
گل مشکی به آسفالت سه معبر خاکی بالای 20 متر اشاره کرد و اظهار داشت: روکش آسفالت های کلیه معابر خاکی با مشارکت های مردم زیر سازی هایش انجام شده و شهرداری ناحیه به رایگان آسفالت می کند.
وی به تکمیل سالن های ورزشی ناحیه یک با اعتبار 600 میلیون تومان اشاره کرد و عنوان کرد: سه زمین روباز با اعتبار 100 میلیون تومان در ناحیه یک احداث شده است.
شهردار منطقه 9 به کارهای فرهنگی این ناحیه اشاره کرد و بیان داشت: تشکیل چهار شورا محله که از این تعداد دو شورا محله با 9 نفر عضو و با ریاست رئیس ناحیه و اعتبار یکصد میلیون تومان به برگزاری مسابقات و و کارهای فرهنگی پرداخته است.
گل مشکی یادآور شد: احداث 11 پایگاه ورزشی بانوان در مساجد و مدارس، مجهز کردن مساجد به وسایل بدنسازی که به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد، رنگ آمیزی تمامی مدارس ناحیه یک از دیگر فعالت های فرهنگی این ناحیه است.
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