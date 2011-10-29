مازیار زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص درگیری‌اش پس از پایان بازی داماش - پرسپولیس با افشین چاوشی گفت: چاوشی کوچک‌تر از آن است که در مورد او صحبت کنم. باید بگویم حرف‌های زشتی که برخی از هواداران تیم داماش از روی سکوها به من نسبت دادند، برازنده خودشان است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "نظر شما در خصوص بازی داماش - پرسپولیس چیست؟"، افزود: من در خصوص این بازی صحبتی ندارم و تنها این را می گویم که طی 10 سال گذشته با پیراهن هر تیمی که مقابل داماش بازی کرده‌ام، بازنده نبوده‌ام و از این موضوع خوشحالم. به دلیل این موضوع است که هواداران داماش همواره به من توهین می کنند.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: درحال حاضر افتخار می کنم که به عنوان یک انزلی‌چی این بار با پیراهن پرسپولیس تیم داماش را در رشت شکست دادم. متاسفانه در هیچ ورزشگاهی مانند ورزشگاه سردار جنگل به بازیکنان تیم حریف توهین و فحاشی نمی شود و هر زمان که من در رشت بازی کرده‌ام هواداران تیم داماش با زشت ترین الفاظ و شعارها من را مورد خطاب قرار می دهند.