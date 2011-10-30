به گزارش خبرنگار مهر، امیر مترجمی در جمع خبرنگاران درباره فرصت‌های موجود در بازار برق ایران، گفت: رسیدن به پاسخ این مسئله با بررسی همه جانبه تمام حوزه های اقتصادی و صنعتی امکان پذیر است اما با توجه به اطلاعات اخذ شده از سندیکای صنعت برق ایران،‌ شرکت‌های فعال درعرصه برق با فرض آماده بودن سایر شرایط، آماده ایفای سهم موثری برای تحقق یک رشد اقتصادی تا مرز 8 درصد هستند.

وی درخصوص شرایط رسیدن به این سطح از تاثیرگذاری توسط شرکتهای برقی، اظهار داشت:‌ التزام به حرکت در چارچوب برنامه و سند چشم‌انداز، وفاق و همدلی از جمله شرایطی هستند که در صورت محقق شدن آنها، همه ظرفیت‌های اجرائی و تولید به کار گرفته می‌شوند و فرصت‌های جدید اشتغال ایجاد شده، در سیری تسلسل وار پتانسیل‌ها و قابلیت‌ها افزایش می یابد و آمادگی برای تحقق اهداف بعدی بیشتر و بیشتر می‌شود.

این عضو سندیکای صنعت برق ایران با اعلام اینکه پیداکردن زمینه‌ها و عرصه‌های کاری بکر، فناوری های پیشرفته و ورود در عرصه هایی که رقبای کمتری توانایی حضور خواهند داشت، از جمله راهبردهای اصلی خواهد بود،‌ تصریح کرد: طبیعی است که با گذشت زمان، پیشرفت فناوری، مباحث جدیدی مطرح و در مواردی به سرعت فراگیر می‌شود که از جمله می توان در بکارگیری پست های فشار قوی"GIS" مشاهده کرد.

به گفته وی دراین زمینه با وجود آنکه این نوع پستها در جهان حدود 40 سال به صورت فراگیر مورد استفاده بود، اما در ایران از حدود هفت سال گذشته در کانون توجه قرار گرفته و در این زمینه نیز فرانیرو با انجام به موقع مطالعات و فراهم کردن زیرساخت‌ها بلافاصله در این عرصه فعال شد و در حال حاضر با اجرای تعداد معتنابهی از پروژه‌های GIS مشغول است.

این مقام مسئول از رویکرد جدیدی در مطالعه و اجرای خطوط 800 کیلوولت خبر داد و افزود: واحد برنامه‌ ریزی وزارت نیرو اجرای خطوط انتقال تا سطح ولتاژ 800 کیلوولت را در دستور کار قرار داده است و به محض اجرائی شدن این طرح به طور فعال در این عرصه وارد می شویم.

مترجمی در پاسخ به سئوالی در خصوص تکالیف وزارت نیرو در اجرای اصل 44 قانون اساسی و احتمال از دست رفتن بخش عمده‌ای از بازار این شرکت در ایران تاکید کرد: هم اکنون روند رشد و شکوفائی معلول شرایطی بوده و متکی به یک مشتری خاص به ‌نام وزارت نیرو است.

وی، ادامه داد: در این مسیر و با رسیدن به سطحی بسیار بالا از نظر معیارهای فنی و با در دست داشتن مجوز احداث پستهای فشار قوی تا سطح ولتاژ400 کیلوولت از توانیر و رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به عنوان پیمانکارEPC نوع یک، پای ثابت تمامی مناقصات دستگاه‌های مرتبط با وزارت نیرو، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و یا مناقصات مربوط به تامین برق مجتمع‌های تولید فولاد، آلومینیوم شده که منشا آنها بخش خصوصی است.

این عضو سندیکای صنعت برق با اعلام اینکه مجموعه متبوعش تاکنون به منظور تامین رضایت کارفرمایان دربسیاری از موارد انجام پروژه‌ها را حتی در شرایطی فراتر از تعهدات قراردادی خود انجام داده است،‌ تاکید کرد: این مجموعه که از متخصصان صنعت برق تشکیل شده، حتی در مقاطع حساس نقش یک نقطه اتکا قابل اطمینان را در صنعت برق ایفا کرده و در شرایط فعلی به دنبال گسترش بازارهای هدف است.

این عضو هیات مدیره شرکت فرانیرو در پاسخ به این پرسش که آیا توجه شما و سایر شرکتهای برقی به بازارهای خارج از کشور ناشی از کم رونق شدن بازارهای داخلی است؟ بیان کرد: نه زیرا پیش از به وجود آمدن احتمال اشباع بازارهای داخلی، از حدود هفت سال پیش تاکنون داشتن سهم موثری در صادرات خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور در دستور کار قرار داشته است.

وی با اشاره به اجرای بیش از 120 پروژه پست فشار قوی و برق رسانی صنایع بزرگ، اضافه کرد: با این پشتوانه به طور جدی و عملی توسعه بازار در خارج از کشور و ورود به عرصه های مبتنی بر فن‌آوریهای پیشرفته و انرژی‌های تجدیدپذیر را مدنظر قرار داده‌ایم.

مترجمی افزود: در حال حاضر پیشرفته ترین فناوری‌ها را شرکت های خصوصی برق در اختیار دارند و با استفاده تجربیات سال‌های گذشته می توانند در بازارهای بین المللی خودنمایی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ابعاد مختلف توانایی‌ها در هر یک از پروژه‌ها به گونه‌ای متناسب با شرایط پروژه تجلی پیدا کرده است و در پروژه پستهای فشار قوی GIS پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس که بنا به مقتضیاتی سرعت عمل مدنظر کارفرما بوده، این خواسته توسط متخصصان صنعت برق محقق شده است.