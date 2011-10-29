خوشحالم سپاهان در مورد سرمربی به جمع بندی رسید/ کرانچار انتخاب خوبی بود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم قنبری شنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان و ملوان پیرامون این بازی و اهمیت آن برای دو تیم اظهار داشت: فردا مقابل ملوان بازی بسیار مهمی را پیش رو داریم و باید با تمام وجود بازی کنیم تا از صدر جدول بیش از این فاصله نگیریم؛ ملوان تیم خوب و باریشه‌ای است که فوتبال را با برنامه بازی می‌کند و این تیم را دست کم نمی‌گیریم.

وی در پاسخ به این سئوال که در بازی فردا چه کسی به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم می نشیند، افزود: در بازی فردا من به عنوان مسئول فنی تیم کنار زمین خواهم بود و کرانچار به این دلیل که دیگر برای بازی با ملوان دیر بود که بخواهد کاری انجام بدهد، کار خود را بعد از پایان بازی فردا شروع می‌کند.

سرمربی موقت سپاهان در ادامه به انتخاب کرانچار به عنوان سرمربی سپاهان اشاره کرد و بیان داشت: خیلی خوشحالم که باشگاه خیلی زود به جمع بندی رسید و توانست این مربی بزرگ را جذب کند؛ کرانچار سابقه حضور در دو تیم ملی را در کارنامه دارد و نتایج خوبی را نیز کسب کرده است؛ او همچنین به خوبی فوتبال ایران را می‌شناسد و انتخاب کرانچار از سوی باشگاه سپاهان انتخاب خوبی بود.

وی در خصوص اینکه صحبتی با او در مورد دستیاری کرانچار شده است یا خیر خاطر نشان کرد: من به عنوان مربی در باشگاه سپاهان فعالیت می‌کنم و تابع نظر باشگاه هستم؛ بعد از این بازی جلسه‌ای با حضور مسئولان باشگاه خواهیم داشت و انشالله در کنار سپاهان خواهم بود.

قنبری تصریح کرد: وظیفه من این بود که تا زمان انتخاب سرمربی تیم را جمع کنم و فکر می‌کنم به جز حذف از جام حذفی این وظیفه را به خوبی انجام دادم و در کل عملکرد مثبتی داشتم، بحث فرصت دادن به من برای سرمربیگری هم هرگز مطرح نبوده است و وظیفه من تنها جمع کردن تیم تا انتخاب سرمربی بود.